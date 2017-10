舊金山華埠列治文區兩按摩院涉賣淫 東主是華裔（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府律師控告一家在列治文區的按摩院,涉嫌從事賣淫活動,此外,又關閉一家在華埠邊緣經營的按摩院,兩家按摩院的老闆都是華裔。

市府律師今年2月控告位於Kearny街325號的皇后健康中心(Queen’s Health Center),涉嫌從事賣淫活動,現在市府律師與按摩院的華裔老闆Jie Qin Zhou,以及物業的業主達成和解,禁止業主10年內將物業租給按摩院。

而被告的按摩院老闆10年內不可在舊金山經營按摩院、理髮店和修甲店,被告雙方合共要支付295,000元和解費。



另外,市府律師又控告位於列治文區Balboa街242號的Paradise Health Center,訴訟指出這家按摩院涉嫌從事賣淫活動,而按摩院的對面是一家幼兒園,附近又有小學。

市府律師表示,按摩院的東主是Tian Yi Zhao和Chiu Hung Paul Tam,而物業業主是一個家庭信託基金及其受託人Lisa Tang。

市府律師要求法庭關閉按摩院一年,拍賣店裡的設施和財物,用來資助執法行動,以及禁止這棟物業日後用作按摩院。

