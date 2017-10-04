舊金山華埠列治文區兩按摩院涉賣淫 東主是華裔（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府律師控告一家在列治文區的按摩院，涉嫌從事賣淫活動，此外，又關閉一家在華埠邊緣經營的按摩院，兩家按摩院的老闆都是華裔。

市府律師今年2月控告位於Kearny街325號的皇后健康中心（Queen’s Health Center），涉嫌從事賣淫活動，現在市府律師與按摩院的華裔老闆Jie Qin Zhou，以及物業的業主達成和解，禁止業主10年內將物業租給按摩院。

而被告的按摩院老闆10年內不可在舊金山經營按摩院、理髮店和修甲店，被告雙方合共要支付295,000元和解費。



另外，市府律師又控告位於列治文區Balboa街242號的Paradise Health Center，訴訟指出這家按摩院涉嫌從事賣淫活動，而按摩院的對面是一家幼兒園，附近又有小學。

市府律師表示，按摩院的東主是Tian Yi Zhao和Chiu Hung Paul Tam，而物業業主是一個家庭信託基金及其受託人Lisa Tang。

市府律師要求法庭關閉按摩院一年，拍賣店裡的設施和財物，用來資助執法行動，以及禁止這棟物業日後用作按摩院。

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