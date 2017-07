By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山消防部門一名女職員,因為聲稱遭一名同事性騷擾,而獲得市府賠償375,000元。

案情指,前行政分析師Jessica Kennedy,在2013年加入舊金山消防部門之後,就不停被一名男同事性騷擾和脅迫和他發生性行為。

Jessica向加州平等職業與住屋部門投訴該名男同事要求她做和工作無關的瑣碎事務,並告訴Jessica要是沒有他的保護就無法生存,涉案男同事還經常觸摸她,Jessica最後同意和他發生性關係,而性騷擾也不局限在工作地點。

兩人目前都已經不在消防部門工作,市府主動付375,000元和Jessica和解,條件是她不會控告市府,但是Kennedy 現在還可以控告涉案的那個男子。

