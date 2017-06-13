舊金山撥款154萬元 支援市內無家可歸青年（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府宣布撥款154萬元，去支援市內的青年服務，主要的服務對象是一班無家可歸的青年。

這154萬元主要投放入舊金山第8區，即是Castro一帶，服務一班18至24歲的青年，當中的289,000元用來延長Castro區一間名為LGBT中心的非牟利機構的營業時間，為更多無家可歸的青年提供食物及休息的地方，以及協助處理他們的問題。

舊金山第8區市參事Jeffy Sheehy說：”當我行經Castro區，我見到社區內很多露宿者都是青年。”

另外，有35萬元會投放入協助無家可歸青年的外展服務，剩下約90萬就用來資助這些青年找穩定的居所。

舊金山市長李孟賢說：”我們不希望只將這些人在街上搬來搬去，我們為他們提供服務，令他們更堅強，能夠找到房屋住，繼續生活及找到工作。”

市參事Sheehy表示，無家可歸青年當中近半都是同志，Sheehy亦是同志，他憶述自己30年前搬來舊金山，沒有錢沒有穩定工作，那段時間很難捱，因此他明白協助這些無家可歸青年的重要性。

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