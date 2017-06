舊金山撥款154萬元 支援市內無家可歸青年（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府宣布撥款154萬元,去支援市內的青年服務,主要的服務對象是一班無家可歸的青年。

這154萬元主要投放入舊金山第8區,即是Castro一帶,服務一班18至24歲的青年,當中的289,000元用來延長Castro區一間名為LGBT中心的非牟利機構的營業時間,為更多無家可歸的青年提供食物及休息的地方,以及協助處理他們的問題。

舊金山第8區市參事Jeffy Sheehy說:”當我行經Castro區,我見到社區內很多露宿者都是青年。”

另外,有35萬元會投放入協助無家可歸青年的外展服務,剩下約90萬就用來資助這些青年找穩定的居所。

舊金山市長李孟賢說:”我們不希望只將這些人在街上搬來搬去,我們為他們提供服務,令他們更堅強,能夠找到房屋住,繼續生活及找到工作。”

市參事Sheehy表示,無家可歸青年當中近半都是同志,Sheehy亦是同志,他憶述自己30年前搬來舊金山,沒有錢沒有穩定工作,那段時間很難捱,因此他明白協助這些無家可歸青年的重要性。

