金門公園週五有大麻節活動 市府嚴陣以待

舊金山金門公園的Hippie Hill週五將舉行一年一度420大麻節,主辦單位聯同市府準備了一系列的措施,維持當日的秩序。

週五的420大麻節是加州康樂用大麻合法化後,第二次舉辦的大麻活動,為了有效控制大麻節帶來的影響,今年主辦單位籌集了大約20萬美元,主要集中處理在活動的衛生以及人流管制方面,包括加強警力、增派60名保安人員維持秩序等。

在交通方面,當日會有交通警員發罰單及拖走違例停泊的汽車,並會劃分指定範圍,讓網的上落客,多條道路屆時將會封閉,Muni巴士部分線路亦會改道。

主辦單位亦準備了30多個流動洗手間、垃圾桶以及回收桶,供參加者使用。

當局提醒參加者,在公園範圍外吸食大麻是違法的行為,民眾也不能將玻璃瓶和烈酒帶進場,主辦方亦不會售賣酒精類飲品。

當局估計今年會有超過15,000 人參加。

吸食大麻後駕駛屬於違法的行為,因此AAA美國汽車協會週五會為吸食了大麻後不能駕駛的民眾,提供免費拖車服務,是加州在康樂用大麻合法化後,首次為420大麻節提供服務。

服務時間為週五下午4點20分開始至週六清晨4點20分,有需要的民眾可致電(800) 222-4573。

