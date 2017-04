4/20大麻日料萬人到金門公園慶祝 18歲以下禁入場

By

【KTSF 歐志洲報導】

週三是4月20日,是許多人公認的大麻日,許多吸大麻的人都會聚集慶祝這個節日,舊金山市府今年和金門公園附近的商家合作,減低這節日對公園的破壞。

舊金山金門公園的Sharon Meadow也稱為嬉皮士山,每年4月20日大麻日,都會有上萬人來這裡慶祝,康樂公園局估計,去年有超過15,000 人前來,但是這節日也給當局頭痛,除了隔天必須清除十公噸的垃圾之外,出席人潮和一些人沒有公德心的行為,也對附近居民和商戶帶來不便。

舊金山市議員London Reed說:”不論你喜歡還是厭惡,具有文化歷史意義的420大麻節將不會消失,這節日給我們的街道、鄰里和公園非常大的影響。”

Breed 補充,過去的慶祝活動中,金門公園一帶的交通惡劣,附近的街道和公園出現過多的人潮,許多人隨地小便,對公共和私人財物造成破壞、損失,也影響警察部門、公共交通系統和金門公園的服務。

康樂與公園局透露,今年和附近商家合作,將控制大麻節的效應,當局也將把Sharon Meadow用籬笆圍起來,管制參與人士的進出,嚴禁任何孩童進入。

18歲以下的青少年也不能出席,民眾也不能將玻璃瓶和烈酒帶進場,當局也準備了一排排的流動廁所。

康樂公園局局長Phil Ginsburg說:”出席人士來的話,必須注意安全,尊重別人、尊重這公園,要是帶東西來的話,就要把東西帶走,尊重這鄰里。”

