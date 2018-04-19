舊金山1906年大地震112週年 市府舉行紀念儀式（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

週三是1906年舊金山大地震112週年，清晨舉行了紀念儀式，市府多名官員，以及已故市長李孟賢的太太林進敏也有出席。

週三早上5點12分，也就是1906年大地震發生的時刻，警報響起，參與紀念儀式的人士默哀一分鐘。

1906年爆發的7.9級大地震，導致全市大火，歷史學家估計有3,000多人死亡。

112年後的今天，紀念儀式在當年地震後生還者聚集地點的Lotta’s噴泉舉行，有數十名民眾參加。

今次的紀念儀式，除了紀念地震的死難者外 ，同時亦懷念去年12月因心臟病發逝世的前舊金山市長李孟賢。

李孟賢從前每年都會和太太一起出席這項活動，而週三李孟賢的遺孀林進敏並沒有缺席。

Everytime we pause, Just of the time the bell starts to ring, we must remember the water is flowing because of Ed Lee, Mayor of San Francisco>

前舊金山市長布朗說：”每次我們停下來，聽日鐘聲響起時，我們要緊記，（噴泉的）水繼續流動，是因為前舊金山市長李孟賢。”

舊金山樓宇檢查局總監Tom C. Hui說：”前市長李孟賢很重視防地震工作，每一年他都會出席紀念活動，不幸地他上年去世，所以我們要繼續他的遺願，希望每一年能紀念這活動。”

在接近活動的尾聲，舊金山市長麥法恩、前舊金山市長Willie Brown聯同林進敏，將花圈掛上噴泉上，以表達對死難者及前舊金山市長李孟賢的思念。

李孟賢市長生前致力推動地震和災難應變工作，他經常提醒市民隨時做好應付大地震的準備，民眾可登上網站http://sf72.org，了解更多資訊。

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