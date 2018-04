舊金山1906年大地震112週年 市府舉行紀念儀式（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

週三是1906年舊金山大地震112週年,清晨舉行了紀念儀式,市府多名官員,以及已故市長李孟賢的太太林進敏也有出席。

週三早上5點12分,也就是1906年大地震發生的時刻,警報響起,參與紀念儀式的人士默哀一分鐘。

1906年爆發的7.9級大地震,導致全市大火,歷史學家估計有3,000多人死亡。

112年後的今天,紀念儀式在當年地震後生還者聚集地點的Lotta’s噴泉舉行,有數十名民眾參加。

今次的紀念儀式,除了紀念地震的死難者外 ,同時亦懷念去年12月因心臟病發逝世的前舊金山市長李孟賢。

李孟賢從前每年都會和太太一起出席這項活動,而週三李孟賢的遺孀林進敏並沒有缺席。

Everytime we pause, Just of the time the bell starts to ring, we must remember the water is flowing because of Ed Lee, Mayor of San Francisco>

前舊金山市長布朗說:”每次我們停下來,聽日鐘聲響起時,我們要緊記,(噴泉的)水繼續流動,是因為前舊金山市長李孟賢。”

舊金山樓宇檢查局總監Tom C. Hui說:”前市長李孟賢很重視防地震工作,每一年他都會出席紀念活動,不幸地他上年去世,所以我們要繼續他的遺願,希望每一年能紀念這活動。”

在接近活動的尾聲,舊金山市長麥法恩、前舊金山市長Willie Brown聯同林進敏,將花圈掛上噴泉上,以表達對死難者及前舊金山市長李孟賢的思念。

李孟賢市長生前致力推動地震和災難應變工作,他經常提醒市民隨時做好應付大地震的準備,民眾可登上網站http://sf72.org,了解更多資訊。

