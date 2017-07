By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的業主要留意,物業對開行人路上的樹木從週三起,將會由市府接管,負責修剪及保養等的工作。

工務局會負責街上的樹,選民在去年11月投了近八成的贊成票通過市府每年會額外撥出1,900萬元,作為維修及保養樹木的經費。

局方管理的大樹,由4萬棵增加至125,000棵,因此需要增加3倍人手,大約要多聘請50個員工。

而第一階段會先修剪好一些有潛在危險的大樹,而真正的例行保養工作,會於2019年開始。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。