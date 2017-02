By

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了緩解房屋危機,舊金山市政府宣布與私人投資者合作成立基金,加快興建及保留市內的可負擔房屋。

這個房屋基金經過兩年時間的籌備,是公、私營的合作成果,首先由舊金山市府以債務融資的方式 ,向基金投入1千萬,市府並沒有付出任何現金,另有700萬捐款及3千萬來自私人機構的投資,預計第一年可以籌得5千萬,這筆錢將會借給市內的可負擔房屋發展商去買地及翻新單位。

在基金推出的首5年,目標是保留及興建至少1,500個可負擔房屋單位,暫時已有6個私人機構願意出錢。

市長李孟賢承認,可負擔房屋發展商的資金有限,難與市價房屋發展商競爭,才造成今天的舊金山房屋危機,最終目標是希望每年從公營及私營機構集資1億投放入基金。

