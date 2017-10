舊金山艦隊週拉開序幕 警方加強保安（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山艦隊週活動於週一正式拉開序幕,有鑑於拉斯維加斯發生集體槍擊慘案,為保障艦隊週活動的安全,舊金山警方將全面加強保安,並提醒民眾對周圍環境提高警覺。

一年一度的舊金山艦隊週週一正式拉開序幕,美國海軍軍艦已停靠在舊金山海防碼頭,除了有上千名海岸防衛隊、海軍陸戰隊隊員,以及水兵等參與,還會吸引上百萬民眾及遊客到舊金山參與艦隊週的各種活動,包括參觀軍艦、戶外活動,以及觀看海軍藍天使表演等。

另外,市府也將藉此機會,與舊金山緊急救災部門、舊金山總醫院及海岸救援隊等進行救災演練。

舊金山市長李孟賢說:”因為我們不僅要應對地震或其它大災難,與我們軍隊一起,我們也要安排管理這些事情,在信心方面有很大不同,在築建關係上也有很大不同。”

鑑於拉斯維加斯週日晚發生美國歷來最血腥的槍擊案,而舊金山艦隊週也是活動多人多,舊金山市長提醒民眾,要警覺周圍環境。

市長李孟賢說:”第一就是要警覺,看到有事發生就要報告,是大家整個活動週的宗旨,而且坦白說,每天也應這樣做。”

舊金山警方表示,雖然本地沒有發現安全威脅,但當局仍會在艦隊週加強警力,所有計劃休假的警員也必須回到崗位維護治安。

市長李孟賢說:”我們會做好準備,我們要更加警惕,增加保安和巡邏,私人音樂會組織者也要如此做,他們也同樣要更警惕。”



每年的舊金山艦隊週活動是全美大型活動之一,市府官員及組織者表示,該項活動可為市府增收大約1,000萬元。



舊金山艦隊週活動將從10月2日到10月9日舉行,而藍天使表演將從週五一直到週日結束。

