舊金山艦隊週拉開序幕 警方加強保安（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山艦隊週活動於週一正式拉開序幕，有鑑於拉斯維加斯發生集體槍擊慘案，為保障艦隊週活動的安全，舊金山警方將全面加強保安，並提醒民眾對周圍環境提高警覺。

一年一度的舊金山艦隊週週一正式拉開序幕，美國海軍軍艦已停靠在舊金山海防碼頭，除了有上千名海岸防衛隊、海軍陸戰隊隊員，以及水兵等參與，還會吸引上百萬民眾及遊客到舊金山參與艦隊週的各種活動，包括參觀軍艦、戶外活動，以及觀看海軍藍天使表演等。

另外，市府也將藉此機會，與舊金山緊急救災部門、舊金山總醫院及海岸救援隊等進行救災演練。

舊金山市長李孟賢說：”因為我們不僅要應對地震或其它大災難，與我們軍隊一起，我們也要安排管理這些事情，在信心方面有很大不同，在築建關係上也有很大不同。”

鑑於拉斯維加斯週日晚發生美國歷來最血腥的槍擊案，而舊金山艦隊週也是活動多人多，舊金山市長提醒民眾，要警覺周圍環境。

市長李孟賢說：”第一就是要警覺，看到有事發生就要報告，是大家整個活動週的宗旨，而且坦白說，每天也應這樣做。”

舊金山警方表示，雖然本地沒有發現安全威脅，但當局仍會在艦隊週加強警力，所有計劃休假的警員也必須回到崗位維護治安。

市長李孟賢說：”我們會做好準備，我們要更加警惕，增加保安和巡邏，私人音樂會組織者也要如此做，他們也同樣要更警惕。”



每年的舊金山艦隊週活動是全美大型活動之一，市府官員及組織者表示，該項活動可為市府增收大約1,000萬元。



舊金山艦隊週活動將從10月2日到10月9日舉行，而藍天使表演將從週五一直到週日結束。

查詢活動詳情，請點擊以下網站：

https://fleetweeksf.org/events

http://www.blueangels.navy.mil/

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