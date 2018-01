舊金山越裔殘障婦被車撞死 涉案市府司機被控過失殺人

By

【KTSF】

近兩年前在舊金山發生的一宗致命交通意外,造成一名越裔殘疾途人死亡,涉事司機將於週二出庭應訊。

一名坐輪椅的38歲越南裔女子Thu Thi Phan,2016年2月5日在舊金山Market街夾7街過馬路時,被一輛左轉的汽車撞死。

該街口有標誌禁止私家車左轉,但巴士、的士以及進行特定任務的市府車輛除外。

涉事司機James Harris當時駕駛一架市府車輛,載著到診所看病的人沿7街行駛,駛到Market街左轉。

警方在事故後調查,初步認為該左轉是合法的,死者Phan的家人當時對市府提出訴訟,市參議會在去年3月批准約288萬元的和解協議。

開車的司機James Harris被捕,並被起訴駕車過失殺人罪,Harris現時獲保釋,控辯雙方將會在週二進行開案陳詞。

