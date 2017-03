By

【KTSF 陳嘉琪報導】

為期3年的舊金山Van Ness大道改造計劃週三舉行動工儀式,交通局指工程期間對附近交通及商戶可能會造成不便。

Van Ness大道每個方向都已減一條行車線,基本取消左轉線,交通局鼓勵市民在工程進行期間應提早出門,並計劃另一路線。

Van Ness大道上將設立ㄧ條巴士專用行車線,並會延長行人道,加裝有聲音指示功能的行人過路燈號,在行人過路線塗上更顯眼的顏色,這個計劃將於2019年完工。

