舊金山水利局建新設施 處理污水循環再用（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山水利局計劃用來處理循環水的最新設施週三舉行動土儀式,新設施建成啟用後,每天可幫助節省200萬加侖自來水。

舊金山市府官員在位於Ocean海灘旁邊的污水處理廠,為即將興建的循環水設施舉行動土儀式.

舊金山許多公共娛樂設施,如金門公園、Presidio及林肯公園高爾夫球場等,目前仍然用地下水和來自Hetch Hetchy水庫的水進行綠地灌溉,在新的循環水設施啟用後,預計每天可節省200萬加侖自來水。

舊金山康樂及公園管理局局長Phil Ginsburg說:”我們6個高爾夫球場,有5個將用循環水,康樂及公園系統共七成會用循環水灌溉綠地,令我們位列全美前茅,非常令人振奮。”

新循環水設施將採用最先進的薄膜過濾,及反滲透污水處理技術,輸水管全部埋在地下,長達8英里,還有一個可容納84萬加侖水的地下蓄水庫,金門公園也會設有循環水水井,可以將循環水輸送至林肯公園及Presidio。

舊金山第7區市議員余鼎昂說:我預計將來不僅如此,我們還會同樣用這水,輸送到各戶用來澆灌植物等,因為我們製造了很多污水。”

工程預計於2021年完工,舊金山水利局會對循環水質量進行測試,確保符合加州高水質標準,並會在公共區域張貼告示,告知哪裡使用和儲存循環水。

