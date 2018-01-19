舊金山水利局建新設施 處理污水循環再用（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山水利局計劃用來處理循環水的最新設施週三舉行動土儀式，新設施建成啟用後，每天可幫助節省200萬加侖自來水。

舊金山市府官員在位於Ocean海灘旁邊的污水處理廠，為即將興建的循環水設施舉行動土儀式．

舊金山許多公共娛樂設施，如金門公園、Presidio及林肯公園高爾夫球場等，目前仍然用地下水和來自Hetch Hetchy水庫的水進行綠地灌溉，在新的循環水設施啟用後，預計每天可節省200萬加侖自來水。

舊金山康樂及公園管理局局長Phil Ginsburg說：”我們6個高爾夫球場，有5個將用循環水，康樂及公園系統共七成會用循環水灌溉綠地，令我們位列全美前茅，非常令人振奮。”

新循環水設施將採用最先進的薄膜過濾，及反滲透污水處理技術，輸水管全部埋在地下，長達8英里，還有一個可容納84萬加侖水的地下蓄水庫，金門公園也會設有循環水水井，可以將循環水輸送至林肯公園及Presidio。

舊金山第7區市議員余鼎昂說：我預計將來不僅如此，我們還會同樣用這水，輸送到各戶用來澆灌植物等，因為我們製造了很多污水。”

工程預計於2021年完工，舊金山水利局會對循環水質量進行測試，確保符合加州高水質標準，並會在公共區域張貼告示，告知哪裡使用和儲存循環水。

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