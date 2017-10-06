舊金山環保局宣布填埋垃圾可丟進藍色回收桶（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山距離“零垃圾”的目標又近了一步，市府環保局週四宣布，之前不能回收的填埋垃圾，現在都可以丟進藍色回收桶，希望在2020年之前，可以完全取消黑色垃圾桶。

舊金山居民及商戶目前都有3個顏色的垃圾桶，黑色收集填埋垃圾，藍色是回收桶，綠色是堆肥桶，以往很多不能回收，或是不知道應該丟進黑色桶，還是藍色桶的垃圾，現在幾乎都可以丟進藍色回收桶。

舊金山環保局局長Debbie Raphael說：”從今天起，舊金山居民可將空咖啡杯、牛奶盒、果汁盒、裝湯容器、塑膠袋等物品，都可以丟進藍色桶。”

舊金山市府計劃在2020年之前，可以達到城市“零垃圾”目標，這次也是舊金山15年來，在垃圾回收方面的第一次重大革新。

Recology社區及政府事務經理Peter Giusti說：”未來兩年，我們會派發更小的填埋垃圾桶，較大的藍色回收桶給所有居民。”

負責舊金山垃圾回收及處理的Recology能源再生公司提醒民眾，食物和液體東西仍要丟進綠色堆肥桶，雖然塑膠袋現在也能回收，但要求市民將所有塑膠袋盡量壓縮放入一個塑膠袋，方便工作人員做分類回收。

市府官員表示，新政策並不能解決一切問題，還需要所有民眾一起行動。

舊金山市議會主席London Breed說：”舊金山正走向零垃圾，若保持這個步伐，我們會在2020年之前達標。”

為配合新的垃圾回收處理工作，Recology也已更新垃圾收集車輛，一種回收車只裝綠色堆肥和黑色填埋垃圾，而另一種車就只裝藍色桶裡的回收垃圾。

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