舊金山環保局宣布填埋垃圾可丟進藍色回收桶（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山距離“零垃圾”的目標又近了一步,市府環保局週四宣布,之前不能回收的填埋垃圾,現在都可以丟進藍色回收桶,希望在2020年之前,可以完全取消黑色垃圾桶。

舊金山居民及商戶目前都有3個顏色的垃圾桶,黑色收集填埋垃圾,藍色是回收桶,綠色是堆肥桶,以往很多不能回收,或是不知道應該丟進黑色桶,還是藍色桶的垃圾,現在幾乎都可以丟進藍色回收桶。

舊金山環保局局長Debbie Raphael說:”從今天起,舊金山居民可將空咖啡杯、牛奶盒、果汁盒、裝湯容器、塑膠袋等物品,都可以丟進藍色桶。”

舊金山市府計劃在2020年之前,可以達到城市“零垃圾”目標,這次也是舊金山15年來,在垃圾回收方面的第一次重大革新。

Recology社區及政府事務經理Peter Giusti說:”未來兩年,我們會派發更小的填埋垃圾桶,較大的藍色回收桶給所有居民。”

負責舊金山垃圾回收及處理的Recology能源再生公司提醒民眾,食物和液體東西仍要丟進綠色堆肥桶,雖然塑膠袋現在也能回收,但要求市民將所有塑膠袋盡量壓縮放入一個塑膠袋,方便工作人員做分類回收。

市府官員表示,新政策並不能解決一切問題,還需要所有民眾一起行動。

舊金山市議會主席London Breed說:”舊金山正走向零垃圾,若保持這個步伐,我們會在2020年之前達標。”

為配合新的垃圾回收處理工作,Recology也已更新垃圾收集車輛,一種回收車只裝綠色堆肥和黑色填埋垃圾,而另一種車就只裝藍色桶裡的回收垃圾。

