舊金山市府1月2日起回收聖誕樹（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

每年節日假期過後,很多民眾家裡都可能要處理用不著的聖誕樹,舊金山市府提醒市民,不要現在就丟掉聖誕樹,等到新年翌日才做,方便回收。

市府環境部門提醒舊金山居民,不要將聖誕樹丟入綠色垃圾桶,如果想處理家中的聖誕樹,應等到明年1月2號至12號期間的回收日,將拆除所有飾物的聖誕樹,擺放在垃圾桶旁邊,等人來回收,緊記不要在1月2號之前丟棄聖誕樹。

舊金山公共服務局副局長Larry Stringer說:”太早棄置聖誕樹,我們就要從一般回收箱取出來,再將樹木分出來 效率很低。”

當局收集聖誕樹後,將會帶到回收站輾碎,轉化成護根,然後用於園藝景觀及綠化工作。

Recology發言人Robert Reed說:”護根很重要,因為可以保持泥土濕潤,我們正進入另一較乾旱期,這個月都沒下雨,在加州我們很在意盡力節水。”

舊金山環境局局長Debbie Raphael說:”毫不浪費,樣樣都可再用,這些樹都不例外。”

東灣奧克蘭市(屋崙)的居民,同樣可以在明年1月頭兩個星期的回收日,將拆除所有飾物的聖誕樹擺放在綠色回收箱旁邊,樹木長度必須在4呎或以下,如果高過4呎就要砍掉一半。

南灣聖荷西的居民由週四起至1月的回收日,已經可以擺放聖誕樹在家門前路邊回收,樹木長度必須在5呎或以下。

