舊金山市府1月2日起回收聖誕樹（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

每年節日假期過後，很多民眾家裡都可能要處理用不著的聖誕樹，舊金山市府提醒市民，不要現在就丟掉聖誕樹，等到新年翌日才做，方便回收。

市府環境部門提醒舊金山居民，不要將聖誕樹丟入綠色垃圾桶，如果想處理家中的聖誕樹，應等到明年1月2號至12號期間的回收日，將拆除所有飾物的聖誕樹，擺放在垃圾桶旁邊，等人來回收，緊記不要在1月2號之前丟棄聖誕樹。

舊金山公共服務局副局長Larry Stringer說：”太早棄置聖誕樹，我們就要從一般回收箱取出來，再將樹木分出來 效率很低。”

當局收集聖誕樹後，將會帶到回收站輾碎，轉化成護根，然後用於園藝景觀及綠化工作。

Recology發言人Robert Reed說：”護根很重要，因為可以保持泥土濕潤，我們正進入另一較乾旱期，這個月都沒下雨，在加州我們很在意盡力節水。”

舊金山環境局局長Debbie Raphael說：”毫不浪費，樣樣都可再用，這些樹都不例外。”

東灣奧克蘭市（屋崙）的居民，同樣可以在明年1月頭兩個星期的回收日，將拆除所有飾物的聖誕樹擺放在綠色回收箱旁邊，樹木長度必須在4呎或以下，如果高過4呎就要砍掉一半。

南灣聖荷西的居民由週四起至1月的回收日，已經可以擺放聖誕樹在家門前路邊回收，樹木長度必須在5呎或以下。

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