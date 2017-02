By

【KTSF 黄恩光報導】

舊金山Portola區週四凌晨發生搶劫兼劫車案,受害人是華裔。

現場是Goettingen街600號地段,警方資料顯示凌晨12時半,20歲華裔男事主離開自己的汽車時,兩名20歲左右的非洲裔匪徒上前用手槍指嚇事主,要他下車並交出所有財物。

事主依從匪徒的指示,可是匪徒仍然打了事主,然後開走他的車。市民如果有案件資料請通知警方,匿名報案熱線是(415)575-4444。

更多新聞:

舊金山訪谷兩漢撬門入屋 華裔八旬翁積蓄盡失

殺害隋景祿兇嫌首次出庭 被控謀殺等罪(視頻)

南舊金山三匪劫亞裔男搶手機逃逸

東灣MacArthur捷運站女子遭摸背跟蹤 警緝一漢

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。