舊金山東華醫院據報面臨嚴重虧損 正面臨調查（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

舊金山紀事報專欄Matier & Ross文章披露,舊金山東華醫院目前正面臨嚴重虧損,而且還被人告密,正面臨調查。

Matier & Ross的專欄文章提到有92年歷史的東華醫院,耗資1.8億的新大樓,不到一年面臨了財務困難。

根據醫院的紀錄顯示,去年4月開幕後,醫院52張床,只有3分之1的使用率,因此財務不斷在出血。

剛退休的行政總裁余金玲提交的虧損報告是830萬美元,但截至5月份的審計紀錄顯示,2016年的經營虧損為1,740萬美元。

余金玲將病患率低歸咎於”減少社區醫生的支持”。

東華醫院跟旗下的醫師協會,在服務及保險報銷率有嚴重的合同糾紛,不過余金玲表示,儘管虧損,今年上半年醫院還賺120萬美元,沒有關門的危險。

文章說,缺乏患者只是其中的一個問題,董事會處於混亂的狀態。

對於合約及雇用人的做法遭人密報,舊金山地檢官和加州總檢察長正在調查,不過拒絕評論。

余金玲也發電郵表示,她對任何調查都不能評論,因為”保密”,不過有執法人員證實這項調查。

另外關於余金玲的薪資也受到關注,根據醫院2015年聯邦稅務申報,由於她的首席執行官和華人保健計畫總監的雙重角色,每年的薪資和福利達到115萬美元。

余金玲說,她的薪資是由董事會成員決定的,還有人指責余雇用自己的女兒,謀得一個低階位的辦公室工作,至少還有兩個親戚或家人的朋友。

余則回應她的女兒、朋友跟其他員工一樣,都是透過人事部申請,她沒有介入人事關說。

東華醫院以及華人保健計劃的發言人對本台表示,院方稍後會對舊金山紀事報的報導作出回應。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。