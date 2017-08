中國駐舊金山總領館號碼遭詐騙人士盜用（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國駐舊金山總領館最近接到多宗舉報,表示有人盜用中領館總機號碼向人行騙,中領館提醒民眾提高警惕,以免上當受騙。

舊金山中領館表示,最近收到約20宗舉報,指有人盜用中領館總機號碼:(415) 852-5900的電話,來電聲稱事主護照或簽證過期,正遭到國際刑警組織通緝,之後要求事主按照語音按鍵操作,或要求撥打指定電話號碼,並提供個人銀行帳戶,繳納有關費用。

中領館對此鄭重聲明,中領館沒有打過類似電話。

中國駐舊金山總領館副總領事鄧繁華說:”我們領館的工作人員如需與申請人溝通,或要查詢有些信息,我們會打電話表明自己的身分後,主動核對申請人信息和申請的業務及要核對的業務。”

中領館也重申,簽證組的業務範圍僅限官網公布的業務,所有收費也是按中國政府規定的標準,在中領館現場刷卡,或以郵局匯票、銀行本票付款,不會收取現金,也無任何額外費用,因此提醒大家,如遇詐騙電話或郵件,都不要輕易洩露個人資料,並及時報警。

鄧繁華說:”我們自己認為他們是利用網絡詐騙這種手段,他們採取的非常隱蔽,而且直接借用了駐外機關機構的電話號碼,手段非常卑鄙非常惡劣,我們對這種方式表示譴責。”

鄧副總領事表示,紐約、洛杉磯、加拿大蒙特里爾等領區,也針對類似電話騙案發出告示提醒大家,灣區民眾若有疑問,可致電中領館查詢,電話:(415) 872-9091,或發電郵進行核實,電郵地址: visa.sf@gmail.com。

舊金山中領館也分別在網站及簽證大廳張貼電話騙案告示,提醒大家提高警惕。

