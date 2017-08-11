中國駐舊金山總領館號碼遭詐騙人士盜用（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中國駐舊金山總領館最近接到多宗舉報，表示有人盜用中領館總機號碼向人行騙，中領館提醒民眾提高警惕，以免上當受騙。

舊金山中領館表示，最近收到約20宗舉報，指有人盜用中領館總機號碼：(415) 852-5900的電話，來電聲稱事主護照或簽證過期，正遭到國際刑警組織通緝，之後要求事主按照語音按鍵操作，或要求撥打指定電話號碼，並提供個人銀行帳戶，繳納有關費用。

中領館對此鄭重聲明，中領館沒有打過類似電話。

中國駐舊金山總領館副總領事鄧繁華說：”我們領館的工作人員如需與申請人溝通，或要查詢有些信息，我們會打電話表明自己的身分後，主動核對申請人信息和申請的業務及要核對的業務。”

中領館也重申，簽證組的業務範圍僅限官網公布的業務，所有收費也是按中國政府規定的標準，在中領館現場刷卡，或以郵局匯票、銀行本票付款，不會收取現金，也無任何額外費用，因此提醒大家，如遇詐騙電話或郵件，都不要輕易洩露個人資料，並及時報警。

鄧繁華說：”我們自己認為他們是利用網絡詐騙這種手段，他們採取的非常隱蔽，而且直接借用了駐外機關機構的電話號碼，手段非常卑鄙非常惡劣，我們對這種方式表示譴責。”

鄧副總領事表示，紐約、洛杉磯、加拿大蒙特里爾等領區，也針對類似電話騙案發出告示提醒大家，灣區民眾若有疑問，可致電中領館查詢，電話：(415) 872-9091，或發電郵進行核實，電郵地址: visa.sf@gmail.com。

舊金山中領館也分別在網站及簽證大廳張貼電話騙案告示，提醒大家提高警惕。

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