【KTSF 陳嘉琪報導】

今個星期是舊金山”小商業週”,為了慶祝這項活動,華埠商人協會與市府合作,首次容許商戶在華埠行人道上免費擺賣商品。

華埠商人協會表示,舊金山近期的經濟雖然繼續有正面的發展,但華埠就未能分享這個成果,近來商戶的生意比較淡薄。

適逢是”小商業週”,協會與市府合作,讓商戶於本星期六在華埠多段行人路擺賣,希望可以刺激華埠的經濟。

獲准擺賣的路段包括Jackson街及California街之間一段都板街,天后廟街以及由Stockton街至Kearny街、Sacramento街與Clay街之間的幾個路段,屆時亦會有音樂表演。

與以往的街會及路邊年貨攤位不同之處在於,參與商戶的費用全免,市府小商業委員會會負責支付當日所有的牌費。



有興趣參與的商戶,可以電郵聯絡協會,或者致電(415) 690-9225報名。

