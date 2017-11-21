華埠長者領免費感恩節餐籃 分享另類煮火雞心得（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

感恩節臨近，舊金山市府和非牟利組織一起，向有需要家庭派發火雞和感恩節餐籃，華協中心也為華埠平園居民送上火雞應節。

感恩節晚餐少不了火雞，週一在華埠平園，不少居民來取免費火雞，有居民說很高興，因為平時很少買火雞吃。

組織活動的強調，感恩節重要在於分享和尊重，包括文化方面。

華協中心執行主任方小龍（Norman Fong）說：”我們都吃火雞和糯米飯，什麼時候都要糯米飯，兩種文化融合很重要，感恩節在於與家人分享，還有分享愛、理解與尊重。”

華埠未必家家戶戶有焗爐，取了火雞的居民就分享她們自家準備感恩節晚餐的心得。

邱女士說：”雞腿、雞翅用來煨，雞胸用來煮湯。”

李女士亦說：”煮湯，吃火鍋，買花膠煮湯吃火鍋，跟兒子、孫子、女兒，最重要大家開心。”

舊金山市府今年也聯同贊助商預備3,000多隻火雞，派發給由非牟利組織A. Philip Randolph Institute認定的有需要家庭。

市長李孟賢週一到Valencia Gardens出席派火雞活動，未來一、兩天，局方還會在其他公共房屋屋苑派發火雞，除了火雞，當局還準備500個感恩節餐籃，裡面有麵包、盒裝火雞餡、粟米和四季豆罐頭、蕃薯和紅莓醬，讓有需要家庭過豐盛的感恩節。

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