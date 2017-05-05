舊金山華埠週六舉行紀念美國排華法135週年活動（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

為紀念美國排華法135週年，舊金山華裔社區將在本週六在華埠花園角舉行示威活動。

華協中心行政主任方小龍牧師談到他父親在1919年處於排華法實行期間移民來美國，當時他父親只有14歲，對受到的種種歧視，父親不願多說，方小龍也情緒激動。

方小龍說：”歷史上來說，華人一直都是二等公民。

方小龍引述廣為人知的歷史，美國鐵路在建成之後，白人在拍照紀念這項壯舉時，卻用槍桿制止華人靠近，而特朗普總統就職以來，下令限制一些回教國家的人民進入美國，和在要美墨邊界興建圍牆。

方小龍說：”現在特朗普此人 再次打擊移民，很多人說”不關我的事”，華人沒受影響，但是重溫歷史 ，便知華人總是受害人。”

華人進步會高級組職員林德樂說：”我們現在的社區，其實仍面對種族歧視帶來的法例，比如邊境安全部就剛提議，要審查特別是針對拿簽證的中國籍人士，要審查他們的社交媒體，這正是一個例子，帶出因為以種族因素來歧視，並不是單單針對一個群體，每一個有色人種的群體都會受波及的。”

美國華人歷史學會的常務理事長李閆屏提醒華裔社群，有必要站出來反對歧視。

李閆屏說：”支持受歧視的社群很重要，起來聲討錯誤，不論你歧視誰，歧視人就是錯。”

華裔團體將在本週六 5月6日，也就是通過排華法的135週年，中午在舊金山華埠的花園角舉行示威活動和遊行，而舊金山市議會也將本週六定為”包容日”，包含所有社區的活動，來反對如排華法或針對種族和宗教的歧視。

而美國華人歷史學會也將在隔天，也就是5月7日，免費開放在舊金山華埠Clay街的博物館，民眾可以來這裡多了解關於排華法的展覽。

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