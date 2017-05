舊金山華埠週六舉行紀念美國排華法135週年活動（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為紀念美國排華法135週年,舊金山華裔社區將在本週六在華埠花園角舉行示威活動。

華協中心行政主任方小龍牧師談到他父親在1919年處於排華法實行期間移民來美國,當時他父親只有14歲,對受到的種種歧視,父親不願多說,方小龍也情緒激動。

方小龍說:”歷史上來說,華人一直都是二等公民。

方小龍引述廣為人知的歷史,美國鐵路在建成之後,白人在拍照紀念這項壯舉時,卻用槍桿制止華人靠近,而特朗普總統就職以來,下令限制一些回教國家的人民進入美國,和在要美墨邊界興建圍牆。

方小龍說:”現在特朗普此人 再次打擊移民,很多人說”不關我的事”,華人沒受影響,但是重溫歷史 ,便知華人總是受害人。”

華人進步會高級組職員林德樂說:”我們現在的社區,其實仍面對種族歧視帶來的法例,比如邊境安全部就剛提議,要審查特別是針對拿簽證的中國籍人士,要審查他們的社交媒體,這正是一個例子,帶出因為以種族因素來歧視,並不是單單針對一個群體,每一個有色人種的群體都會受波及的。”

美國華人歷史學會的常務理事長李閆屏提醒華裔社群,有必要站出來反對歧視。

李閆屏說:”支持受歧視的社群很重要,起來聲討錯誤,不論你歧視誰,歧視人就是錯。”

華裔團體將在本週六 5月6日,也就是通過排華法的135週年,中午在舊金山華埠的花園角舉行示威活動和遊行,而舊金山市議會也將本週六定為”包容日”,包含所有社區的活動,來反對如排華法或針對種族和宗教的歧視。

而美國華人歷史學會也將在隔天,也就是5月7日,免費開放在舊金山華埠Clay街的博物館,民眾可以來這裡多了解關於排華法的展覽。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。