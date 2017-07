By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠即將全面實行可持續發展項目,令社區更環保節能,項目週四獲得市府規劃部門的支持,項目的內容包括了甚麼呢?

從2014年至今,市府和華協中心等社區組織一直籌備幾項可持續發展,包括綠化平園公寓,在公寓裡面安裝太陽能電板和節能電器等。

項目也鼓勵私人房屋和商業樓宇的業主加裝節能設施 ,並維持住屋的可負擔性和生活質素、改善公園等公共空間的設施,另外還有調查水利設施,加強與社區人士和居民合作等。

當局下一步將全面實行這些項目。

