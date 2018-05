舊金山華埠散房業主被控用苛刻手段企圖逼遷租客（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街一班散房大廈租客,週二正式入稟控告大廈業主,指他們透過多種不合理且苛刻的手法企圖逼遷租客,再改以較高的租金出租給學生及高科技員工。

多名住在華埠Stockton街1350號這座散房大廈的租客,以及社區住客聯會,在亞洲法律援助中心的幫助下,入稟控告大廈業主Valstock。

這座散房大廈有過百名租客,主要是不懂英文的低收入華裔家庭。

亞洲法律援助中心指,大廈住客的生活一直很安穩,直到Valstock在2016年下半年接管大廈起,租客的生活多了很多無理的限制。

例如租客忘了帶鎖匙,請物業管理公司開門,租客會被罰款兩百元,洗衣服、晾衣服都要罰錢,2017年底過百人在大廈外集會抗議業主的行為,租客亦親身作證。

租客黃先生說:”有些婆婆洗完衫,在窗外晾一晾,再掛入自己的房裏面,管理公司就拍張照,表示要罰200元。”

協助租客的華協中心,當日更加展示一份由業主發給租客的英文合約,長達40多頁,又無為租客提供翻譯。

亞洲法律援助中心指,曾多次聯絡Valstock希望解決問題,不過Valstock沒有理會,亦無取消以上的罰款制度。

與此同時,Valstock在英文網站上招租,表明以學生及專業人士為目標租客,並為新租客提供一條24小時全英文的服務熱線,亞洲法律援助中心認為,對原來的租客是一種不尊重。

就著今次的訴訟,Valstock表示會作出回應,但至今仍未有消息。

在本台去年的一次查詢,Valstock曾表示,一切的罰款制度是為了租客的居住安全,在天井、逃生出口等公用空間晾衣服,對租客的健康及安全構成影響,更侵犯了其他租客共享空間的權利,因此這些習慣性的違規行為必須要取締。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。