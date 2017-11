物業管理公司疑迫遷華埠租客 過百人示威聲援（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠懷疑再有物業管理公司透過制定一些苛刻的租賃要求,企圖逼遷租客,過百名聲援租客的人士週三在大廈前示威。

今次被指企圖逼遷租客轉以更高租金出租單位的大厦,位於華埠Stockton街夾Vallejo街交界,Stockton街1350號,這座三層樓高的大厦物業管理公司叫做Valstock。

懷疑逼遷租客的大厦有100個散房單位,居住的大多數是華裔,目前來說,有3個懷疑被無故逼遷的住客,控告大厦的物業管理方。

過百名聲援租客的華裔市民,高喊”停止欺凌租客,保衛華埠家園,中國城是我家”的口號,首先在大厦附近巡遊一圈,希望引起公眾對事件的關注。

黃先生住在大厦一個散房單位6年,他表示,近來有新的物業管理公司接手,令租客生活多了很多限制,洗衣服、晾衣服都要罰錢。

黃先生說:”有些婆婆洗完衫在窗外晾一晾,再掛入自己的房裏面,管理公司就拍張照,表示要罰200元。”

協助租客的華協中心指,除了晾衫要罰錢,在走廊上放鞋,甚至是租客忘記帶鎖匙,要管理方幫忙開門,一樣要罰錢。

黃先生說:”問他們拿鎖匙開門,又要罰錢,婆婆收入只有幾百元,付了600幾元屋租,她們還可以有錢買飯食嗎?”

華協中心指,上個月Valstock更向每名租客派發一份長達40頁的全英文租約,畫面所見就是這份租約攤開後的長度。

合約中列明所有罰款項目,還規定如果租客因違規沒有交罰款,管理方有權在租客的租金中扣除,華協指,在這個情況下,租客隨時被指因欠租而收到逼遷令。

華協中心代表滕崗元說:”目標很清晰,就是逼遷現有租客,再提高租金,租給高科技人士及學生。”

示威者最後打算將一封請願信交到管理公司的辦公室,不過管理方不願意接收,並鎖起大門,從辦公室中反拍外面的人。

管理公司回覆本台查詢指,不准在單位範圍晾衣,以及在公共空間擺放雜物,完全是基於租客的安全,絕不是想逼遷租客,但就無回應為何要罰錢。

