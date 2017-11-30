物業管理公司疑迫遷華埠租客 過百人示威聲援（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠懷疑再有物業管理公司透過制定一些苛刻的租賃要求，企圖逼遷租客，過百名聲援租客的人士週三在大廈前示威。

今次被指企圖逼遷租客轉以更高租金出租單位的大厦，位於華埠Stockton街夾Vallejo街交界，Stockton街1350號，這座三層樓高的大厦物業管理公司叫做Valstock。

懷疑逼遷租客的大厦有100個散房單位，居住的大多數是華裔，目前來說，有3個懷疑被無故逼遷的住客，控告大厦的物業管理方。

過百名聲援租客的華裔市民，高喊”停止欺凌租客，保衛華埠家園，中國城是我家”的口號，首先在大厦附近巡遊一圈，希望引起公眾對事件的關注。

黃先生住在大厦一個散房單位6年，他表示，近來有新的物業管理公司接手，令租客生活多了很多限制，洗衣服、晾衣服都要罰錢。

黃先生說：”有些婆婆洗完衫在窗外晾一晾，再掛入自己的房裏面，管理公司就拍張照，表示要罰200元。”

協助租客的華協中心指，除了晾衫要罰錢，在走廊上放鞋，甚至是租客忘記帶鎖匙，要管理方幫忙開門，一樣要罰錢。

黃先生說：”問他們拿鎖匙開門，又要罰錢，婆婆收入只有幾百元，付了600幾元屋租，她們還可以有錢買飯食嗎？”

華協中心指，上個月Valstock更向每名租客派發一份長達40頁的全英文租約，畫面所見就是這份租約攤開後的長度。

合約中列明所有罰款項目，還規定如果租客因違規沒有交罰款，管理方有權在租客的租金中扣除，華協指，在這個情況下，租客隨時被指因欠租而收到逼遷令。

華協中心代表滕崗元說：”目標很清晰，就是逼遷現有租客，再提高租金，租給高科技人士及學生。”

示威者最後打算將一封請願信交到管理公司的辦公室，不過管理方不願意接收，並鎖起大門，從辦公室中反拍外面的人。

管理公司回覆本台查詢指，不准在單位範圍晾衣，以及在公共空間擺放雜物，完全是基於租客的安全，絕不是想逼遷租客，但就無回應為何要罰錢。

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