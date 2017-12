舊金山華埠店舖被指違例賣象牙製品 華裔女店員等被控

By

【KTSF】

舊金山華埠一間店舖涉嫌非法售賣象牙製品,店舖東主、母公司及兩名店員已被落案起訴。

Lovell’s Gallery的東主、56歲El Cerrito市居民Abraham Magadish;Lovell’s Gallery的母公司ALAER-90 Inc.,已被落案起訴一項非法售賣象牙和兩項非法藏有象牙作銷售用途罪。

Lovell’s Gallery的店舖經理、33歲舊金山居民Yesika Becerra,以及居住在舊金山的58歲華裔女店員Vivian Wei Zhao,各被控一項銷售象牙罪。

控罪源於加州漁獵管理局去年12月15日一項臥底調查行動,臥底調查員當時以240元在店內買下一個象牙雕象,之後漁獵管理局人員進入店內,再起出32件疑似象牙製品。

當局也在舊金山另外多家商舖進行類似的行動,發現有兩間商舖有嚴重違規情況,起出的違規商品包括象牙寺廟和犀牛角手鏈等,總值逾50萬元。

ALAER-90 Inc.的代表律師週三出席提堂聆訊,否認控罪,而Zhao和Becerra將於週四提堂。

東主Magadish的案件則尚未定提堂日期,記者致電Lovell’s Gallery查詢,店員報稱Magadish會離開數個月,店員並沒有對指控作出評論。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。