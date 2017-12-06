舊金山華埠週日舉辦南京大屠殺80週年紀念活動 （視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠在本週日將舉行紀念南京大屠殺80週年的活動，主辦單位希望民眾踴躍出席。

日本軍在1937年12月13日入侵中國南京，6個星期內殺害了30萬中國人民，“南京大屠殺”發生至今已經80年，日本至今也還沒有對在二次大戰的暴行道歉，是主辦單位延續舉辦“南京祭”活動的主要原因。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真說：”通過這個活動，我們教育下一代，下一代要知道過去我們的歷史是什麼，我們珍惜我們現在得到的和平，我們為什麼要珍惜現在的和平。”

在舊金山的“南京祭”活動，今年也將是第20年舉辦，活動將在本週日在華埠希爾頓酒店中的中華文化中心禮堂舉行，活動除了嘉賓演說之外，也將播放一部關於“南京大屠殺”為什麼日本政府始終不肯道歉的短片。

舊金山合唱團將演出“黃河大合唱”的精選曲目，也有圖片展，更有經歷戰爭的生還者講述經歷，時間是下午1點至3點，免費入場。

節目結束後，主辦單位也將帶出席民眾到St Mary’s 公園看紀念慰安婦的紀念碑。

對於立碑事件導致日本大阪和舊金山結束姐妹城市關係，慰安婦正義聯盟共同主席郭麗蓮表示，有大約40個大阪的社區團體和超過300人向舊金山市府致函表示支持。

郭麗蓮說：”政府有政府的理由，他們在日本的政府思想倒退，安倍和大阪市長都不想人們知道歷史，想改變歷史，但是公民心裡明白我們的痛苦，他們心裡明白中國被害，怎樣痛苦過，所以他們也是支持我們，所以即使政府的姐妹關係沒有，我們公民的關係還是很深。”



(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。