舊金山華埠週日舉辦南京大屠殺80週年紀念活動 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
舊金山華埠在本週日將舉行紀念南京大屠殺80週年的活動，主辦單位希望民眾踴躍出席。
日本軍在1937年12月13日入侵中國南京，6個星期內殺害了30萬中國人民，“南京大屠殺”發生至今已經80年，日本至今也還沒有對在二次大戰的暴行道歉，是主辦單位延續舉辦“南京祭”活動的主要原因。
在舊金山的“南京祭”活動，今年也將是第20年舉辦，活動將在本週日在華埠希爾頓酒店中的中華文化中心禮堂舉行，活動除了嘉賓演說之外，也將播放一部關於“南京大屠殺”為什麼日本政府始終不肯道歉的短片。
舊金山合唱團將演出“黃河大合唱”的精選曲目，也有圖片展，更有經歷戰爭的生還者講述經歷，時間是下午1點至3點，免費入場。
節目結束後，主辦單位也將帶出席民眾到St Mary’s 公園看紀念慰安婦的紀念碑。
對於立碑事件導致日本大阪和舊金山結束姐妹城市關係，慰安婦正義聯盟共同主席郭麗蓮表示，有大約40個大阪的社區團體和超過300人向舊金山市府致函表示支持。
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。