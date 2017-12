舊金山華埠週日舉辦南京大屠殺80週年紀念活動 （視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠在本週日將舉行紀念南京大屠殺80週年的活動,主辦單位希望民眾踴躍出席。

日本軍在1937年12月13日入侵中國南京,6個星期內殺害了30萬中國人民,“南京大屠殺”發生至今已經80年,日本至今也還沒有對在二次大戰的暴行道歉,是主辦單位延續舉辦“南京祭”活動的主要原因。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真說:”通過這個活動,我們教育下一代,下一代要知道過去我們的歷史是什麼,我們珍惜我們現在得到的和平,我們為什麼要珍惜現在的和平。”

在舊金山的“南京祭”活動,今年也將是第20年舉辦,活動將在本週日在華埠希爾頓酒店中的中華文化中心禮堂舉行,活動除了嘉賓演說之外,也將播放一部關於“南京大屠殺”為什麼日本政府始終不肯道歉的短片。

舊金山合唱團將演出“黃河大合唱”的精選曲目,也有圖片展,更有經歷戰爭的生還者講述經歷,時間是下午1點至3點,免費入場。

節目結束後,主辦單位也將帶出席民眾到St Mary’s 公園看紀念慰安婦的紀念碑。

對於立碑事件導致日本大阪和舊金山結束姐妹城市關係,慰安婦正義聯盟共同主席郭麗蓮表示,有大約40個大阪的社區團體和超過300人向舊金山市府致函表示支持。

郭麗蓮說:”政府有政府的理由,他們在日本的政府思想倒退,安倍和大阪市長都不想人們知道歷史,想改變歷史,但是公民心裡明白我們的痛苦,他們心裡明白中國被害,怎樣痛苦過,所以他們也是支持我們,所以即使政府的姐妹關係沒有,我們公民的關係還是很深。”



(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。