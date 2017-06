舊金山地鐵工程影響生意 華埠商戶反映未受理（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山華埠商戶投訴中央地鐵站工程影響附近店鋪做生意,在1月曾向市府有關部門反映,但至今未收到任何回應,也未見情況有改善。

舊金山交通局網站指,在華埠Stockton夾Washington街,進行了幾年的中央地鐵站工程,預料持續到下年,直至2019年才正式啟用。

不過有商戶表示,車站未落成之前,很多華埠商店因為生意不景而結業或搬遷。

華埠商戶邵旗謙說:”該地鐵站是未見其利,先見其弊,很多人說地鐵起好,可帶動人流來華埠,但未做到這步,華埠商戶已經有很多走得七七八八。”

他表示,工程進行期間,華埠人流減少,商戶生意因此大受打擊,原因之一是工程造成的塵土沙石,在街上飛揚,影響環境衛生,不少人行過都有掩鼻,門口賣食物的商店更大受影響。

另外,由於大型工程車隨街停泊,阻礙交通、減少車位,令商店上落貨有困難。

華埠商戶盧先生說:”卸貨卸不了,骯臟不勘,吹起堆沙時灰塵滾滾,無人理。”

邵旗謙又提到Stockton街一處工程由於一度暫停,部份行人路長期被佔用,令行人要在這條窄巷走路。

他不滿市府當局至今未提供一個清晰的工程進度表,令商戶無所適從,他在今年1月曾向市府公共工程等部門反映過以上等問題,但未得到滿意答覆,亦都未見附近情況有改善。

本台週二聯絡過市府公共工程局及該區市參事佩斯金,但他們還未答覆,至於舊金山交通局表示會找人去跟商戶跟進。

