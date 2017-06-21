舊金山地鐵工程影響生意 華埠商戶反映未受理（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

有舊金山華埠商戶投訴中央地鐵站工程影響附近店鋪做生意，在1月曾向市府有關部門反映，但至今未收到任何回應，也未見情況有改善。

舊金山交通局網站指，在華埠Stockton夾Washington街，進行了幾年的中央地鐵站工程，預料持續到下年，直至2019年才正式啟用。

不過有商戶表示，車站未落成之前，很多華埠商店因為生意不景而結業或搬遷。

華埠商戶邵旗謙說：”該地鐵站是未見其利，先見其弊，很多人說地鐵起好，可帶動人流來華埠，但未做到這步，華埠商戶已經有很多走得七七八八。”

他表示，工程進行期間，華埠人流減少，商戶生意因此大受打擊，原因之一是工程造成的塵土沙石，在街上飛揚，影響環境衛生，不少人行過都有掩鼻，門口賣食物的商店更大受影響。

另外，由於大型工程車隨街停泊，阻礙交通、減少車位，令商店上落貨有困難。

華埠商戶盧先生說：”卸貨卸不了，骯臟不勘，吹起堆沙時灰塵滾滾，無人理。”

邵旗謙又提到Stockton街一處工程由於一度暫停，部份行人路長期被佔用，令行人要在這條窄巷走路。

他不滿市府當局至今未提供一個清晰的工程進度表，令商戶無所適從，他在今年1月曾向市府公共工程等部門反映過以上等問題，但未得到滿意答覆，亦都未見附近情況有改善。

本台週二聯絡過市府公共工程局及該區市參事佩斯金，但他們還未答覆，至於舊金山交通局表示會找人去跟商戶跟進。

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