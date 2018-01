舊金山人瑞僑領譚廣生逝世 享壽104歲（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山華埠知名的人瑞僑領譚廣生,本月12日因流感併發肺炎去世,享壽104歲。

在舊金山華埠經營禮品和雜貨生意”廣生隆”的譚廣生,店面就在都板街上,是華埠的黃金地段,靠地產致富的他,平日樂善好施,是當地傳統僑社知名僑領,儘管已經是百歲人瑞,還是天天到店裡上班,本台還曾經採訪過他,探討有關長者持續工作,保持健康的話題。

譚廣生總是熱心參與華埠活動,是現任肇慶總會館總董,去年擔任中華總會館輪值總董,全家出席交接典禮為他祝賀,與他有二、三十年交情的友人,對他辭世的消息感到震驚。

譚廣生友人羅柏泉說:”我當時好震驚,因為他看起來是很清醒的人,樣樣都還記得,講話也很流利 很清醒。”

他的妻子譚瑪琍向本台表示,過去這半年來,譚廣生身體大致良好,只是胃口明顯變小,日前他在家突然昏倒,她連忙通報將他送院治療。

譚瑪琍說:”吃完早餐突然間他就昏了,然後有點像中風的現象,所以我就趕快打911,就把他送到醫院去,送到醫院也還好,只是那一陣子他暈了。”

譚廣生在家人陪同下在醫院住了一晚,不過不習慣住院的他,一直吵著要回家,隔天只好出院。

譚瑪琍說:”回家以後就愈來愈虛弱,不怎麼吃東西,他喜歡喝橘子汁,鮮榨的,就是喝一點喝一點這樣子。”

回家後家屬擔心他的身體狀況,開會決定把他送到St. Mary’s 醫院治療,不料在12號去世,死因是流感併發肺炎,享壽104歲。

譚瑪琍說:”時間好短,很匆促,我覺得因為我送到醫院的目的是想把他救回來,診斷是有甚麼病,怎麼會這麼快,就這樣就去了,去得好快,不過他很安詳,就是靜靜的,沒有痛苦。”

譚廣生育有10名子女,來自台灣的妻子譚瑪琍,今年才65歲,兩人自1975年結婚以來,生了兩名子女,對於另一半,譚瑪琍有很高的評價。

譚瑪琍說:”沒有可以抱怨的,他做得很好,我以他為榮,他就是那麼好,他永遠都那個心想幫助人家,即使他耳朵聾了,他也想去開會,中華會館有很多麻煩,他都想在中間把它弄好,保持友誼,他就是這樣的人,他總在盡他的一份力。”

而他對於僑界的貢獻,也為人津津樂道。

羅柏泉說:”為我們僑社做了好多事,特別對我們中華會館、肇慶會館、廣福堂都很努力,他很支持中華民國,也很愛國,愛美國、愛中國。”

譚廣生出生於中國廣東開平,對家鄉奉獻不遺餘力,曾在他百歲時捐贈100萬美元,給開平市開僑高中,在校內興建”譚廣生百歲樓”,去年11月本來譚廣生打算親自出席啟用典禮,妻子擔心他身體吃不消而沒有成行,由子女代替他剪綵。

譚瑪琍說:”他這麼努力,等於是說做了一個好榜樣,讓子子孫孫都不敢偷懶。”

譚廣生的家人將在下週六晚上6點,在華埠麗安殯儀館舉行家奠禮,開放社區人士前往弔唁,28日早上10時30分出殯,將下葬於松柏園。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。