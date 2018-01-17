舊金山人瑞僑領譚廣生逝世 享壽104歲（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山華埠知名的人瑞僑領譚廣生，本月12日因流感併發肺炎去世，享壽104歲。

在舊金山華埠經營禮品和雜貨生意”廣生隆”的譚廣生，店面就在都板街上，是華埠的黃金地段，靠地產致富的他，平日樂善好施，是當地傳統僑社知名僑領，儘管已經是百歲人瑞，還是天天到店裡上班，本台還曾經採訪過他，探討有關長者持續工作，保持健康的話題。

譚廣生總是熱心參與華埠活動，是現任肇慶總會館總董，去年擔任中華總會館輪值總董，全家出席交接典禮為他祝賀，與他有二、三十年交情的友人，對他辭世的消息感到震驚。

譚廣生友人羅柏泉說：”我當時好震驚，因為他看起來是很清醒的人，樣樣都還記得，講話也很流利 很清醒。”

他的妻子譚瑪琍向本台表示，過去這半年來，譚廣生身體大致良好，只是胃口明顯變小，日前他在家突然昏倒，她連忙通報將他送院治療。

譚瑪琍說：”吃完早餐突然間他就昏了，然後有點像中風的現象，所以我就趕快打911，就把他送到醫院去，送到醫院也還好，只是那一陣子他暈了。”

譚廣生在家人陪同下在醫院住了一晚，不過不習慣住院的他，一直吵著要回家，隔天只好出院。

譚瑪琍說：”回家以後就愈來愈虛弱，不怎麼吃東西，他喜歡喝橘子汁，鮮榨的，就是喝一點喝一點這樣子。”

回家後家屬擔心他的身體狀況，開會決定把他送到St. Mary’s 醫院治療，不料在12號去世，死因是流感併發肺炎，享壽104歲。

譚瑪琍說：”時間好短，很匆促，我覺得因為我送到醫院的目的是想把他救回來，診斷是有甚麼病，怎麼會這麼快，就這樣就去了，去得好快，不過他很安詳，就是靜靜的，沒有痛苦。”

譚廣生育有10名子女，來自台灣的妻子譚瑪琍，今年才65歲，兩人自1975年結婚以來，生了兩名子女，對於另一半，譚瑪琍有很高的評價。

譚瑪琍說：”沒有可以抱怨的，他做得很好，我以他為榮，他就是那麼好，他永遠都那個心想幫助人家，即使他耳朵聾了，他也想去開會，中華會館有很多麻煩，他都想在中間把它弄好，保持友誼，他就是這樣的人，他總在盡他的一份力。”

而他對於僑界的貢獻，也為人津津樂道。

羅柏泉說：”為我們僑社做了好多事，特別對我們中華會館、肇慶會館、廣福堂都很努力，他很支持中華民國，也很愛國，愛美國、愛中國。”

譚廣生出生於中國廣東開平，對家鄉奉獻不遺餘力，曾在他百歲時捐贈100萬美元，給開平市開僑高中，在校內興建”譚廣生百歲樓”，去年11月本來譚廣生打算親自出席啟用典禮，妻子擔心他身體吃不消而沒有成行，由子女代替他剪綵。

譚瑪琍說：”他這麼努力，等於是說做了一個好榜樣，讓子子孫孫都不敢偷懶。”

譚廣生的家人將在下週六晚上6點，在華埠麗安殯儀館舉行家奠禮，開放社區人士前往弔唁，28日早上10時30分出殯，將下葬於松柏園。

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