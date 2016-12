舊金山清潔華埠計劃展開 助新移民融入社會（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府與新僑服務中心合辦清潔華埠計劃,今年來到第3年,本年度一共聘請了9名華裔清潔工,除了賺錢,這份工作對他們來說有什麼意義呢?

今年的清潔華埠計劃因為得到市府的額外撥款,才得以繼續下去,負責該計劃的新僑服務中心,除了希望透過此計劃保持華埠清潔外,同時也希望有工作給一班新移民做,讓他們更容易融入社會。

新僑服務中心行政經理陳浩源(George Chan)說:”我們之前是公開招聘,希望找一班在華埠居住的居民,或者是新移民,或者是英文不流利的人,希望幫他們找第一份工,今年有個新技術是Power wash(強力清洗),用壓力水機洗街車去洗街,希望他們在今年這個活動學多一樣新技能,而以後看看他們可不可以成立他們的清潔公司。”

這9名員工由12月2日開始至明年的6月30日,每逢星期二及星期五早上11時至下午7時清潔華埠街道,工人分兩更工作,時薪是15元。

清潔華埠工人吳健玲說:”我的工作是洗街,有時商家門口有露宿者會嘔吐,有很多髒物,我們要清洗乾淨,辛苦是有一點,但是覺得乾淨後,那種心情是很開心。”

計劃中還加入了一個清潔大使,負責與華埠商戶溝通和聯絡,確保他們在處理廢物時遵守法律,以及幫助商戶與市府聯繫,解決他們的困難。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。