舊金山清潔華埠計劃展開 助新移民融入社會（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府與新僑服務中心合辦清潔華埠計劃，今年來到第3年，本年度一共聘請了9名華裔清潔工，除了賺錢，這份工作對他們來說有什麼意義呢？

今年的清潔華埠計劃因為得到市府的額外撥款，才得以繼續下去，負責該計劃的新僑服務中心，除了希望透過此計劃保持華埠清潔外，同時也希望有工作給一班新移民做，讓他們更容易融入社會。

新僑服務中心行政經理陳浩源（George Chan）說：”我們之前是公開招聘，希望找一班在華埠居住的居民，或者是新移民，或者是英文不流利的人，希望幫他們找第一份工，今年有個新技術是Power wash（強力清洗），用壓力水機洗街車去洗街，希望他們在今年這個活動學多一樣新技能，而以後看看他們可不可以成立他們的清潔公司。”

這9名員工由12月2日開始至明年的6月30日，每逢星期二及星期五早上11時至下午7時清潔華埠街道，工人分兩更工作，時薪是15元。

清潔華埠工人吳健玲說：”我的工作是洗街，有時商家門口有露宿者會嘔吐，有很多髒物，我們要清洗乾淨，辛苦是有一點，但是覺得乾淨後，那種心情是很開心。”

計劃中還加入了一個清潔大使，負責與華埠商戶溝通和聯絡，確保他們在處理廢物時遵守法律，以及幫助商戶與市府聯繫，解決他們的困難。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。