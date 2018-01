華埠寶謙昌參茸藥材行結業 創辦人兒子感到不捨（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

有差不多60年歷史的舊金山華埠老字號寶謙昌參茸藥材行,週五走到最後一日,正式畫上句號。

位於舊金山華埠Washington街的寶謙昌,1959年開業,這個招牌有差不多60年歷史,週五由寶謙昌的員工拆下來,舖頭裡面充滿了歷史,包括這張一元鈔票。

寶謙昌創辦人兒子鍾明期(Michael Chung)說:”這是第一個客人來買東西,1937年的一元鈔票,1959年我父母開寶謙昌第一個鋪位.”

創辦寶謙昌的鍾先生和鍾太太已年過90,加上在舊金山生意難做,所以鍾家決定結束這盤生意。

鍾明期說:”我今天有少少心痛,因為這盤生意我爸爸媽媽經營了這麼多年。”

鍾明期是鍾先生和鍾太太的小兒子,這個舖頭給他許多回憶。

鍾明期說:”老實說,我的年紀和這盤生意差不多,可以說是從我孩童時代到成年都是這盤生意,最珍貴的回憶是和家人在一起,因為這是家庭生意,我們一家一齊做起這盤生意。”

鍾家將舖位租給從中國台山來的行家,會繼續售賣參茸藥材。

寶昌蔘茸藥材行負責人黃健明(Warren Huang)說:”我在中國從事藥材這行業20多年,寶謙昌在舊金山是最著名的藥房,對我日後的生意肯定有幫助。” 這個舖位從今以後不再叫做寶謙昌,但是這個老字號會存留在鍾先生鍾太太心裡。

寶謙昌創辦人鍾北謙說:”寶謙昌這三個字不賣,他開什麼舖頭由得他,樓宇是我的,我不賣樓,由兒子繼承,寶謙昌三個字自己保存。”

鍾明期說:”我很開心這棟樓仍然是我們的,所以我們不是離開華埠,我們家庭在華埠仍然有個地方。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。