華埠寶謙昌參茸藥材行結業 創辦人兒子感到不捨（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

有差不多60年歷史的舊金山華埠老字號寶謙昌參茸藥材行，週五走到最後一日，正式畫上句號。

位於舊金山華埠Washington街的寶謙昌，1959年開業，這個招牌有差不多60年歷史，週五由寶謙昌的員工拆下來，舖頭裡面充滿了歷史，包括這張一元鈔票。

寶謙昌創辦人兒子鍾明期（Michael Chung）說：”這是第一個客人來買東西，1937年的一元鈔票，1959年我父母開寶謙昌第一個鋪位．”

創辦寶謙昌的鍾先生和鍾太太已年過90，加上在舊金山生意難做，所以鍾家決定結束這盤生意。

鍾明期說：”我今天有少少心痛，因為這盤生意我爸爸媽媽經營了這麼多年。”

鍾明期是鍾先生和鍾太太的小兒子，這個舖頭給他許多回憶。

鍾明期說：”老實說，我的年紀和這盤生意差不多，可以說是從我孩童時代到成年都是這盤生意，最珍貴的回憶是和家人在一起，因為這是家庭生意，我們一家一齊做起這盤生意。”

鍾家將舖位租給從中國台山來的行家，會繼續售賣參茸藥材。

寶昌蔘茸藥材行負責人黃健明（Warren Huang）說：”我在中國從事藥材這行業20多年，寶謙昌在舊金山是最著名的藥房，對我日後的生意肯定有幫助。” 這個舖位從今以後不再叫做寶謙昌，但是這個老字號會存留在鍾先生鍾太太心裡。

寶謙昌創辦人鍾北謙說：”寶謙昌這三個字不賣，他開什麼舖頭由得他，樓宇是我的，我不賣樓，由兒子繼承，寶謙昌三個字自己保存。”

鍾明期說：”我很開心這棟樓仍然是我們的，所以我們不是離開華埠，我們家庭在華埠仍然有個地方。”

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