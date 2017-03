By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠旅美黃氏宗親總堂近日收到疑似帶有恐嚇成份的包裹,警方正調查事件與10日前的火警有否關係。

負責華埠治安的舊金山中央警局表示,一星期前,即是3月21日的下午時分,有人將一個包裹送到位於天后廟街的黃氏宗親總會。

宗親總會職員打開包裹一看,發現當中放了兩把長約8吋的刀,以及一隻玻璃杯,杯上印有 “黃”字,分局長葉培恩認為是一宗恐嚇案。

葉培恩說:”警方高度重視案件,當我知道發生這樣的事,知道送了一些這樣的物件到宗親總會,我要一個全面的調查,我們不排除事件可能是惡作劇,但我會認真去查。”

分局長指,現階段沒有太多案件的資料,不知道包裹確實的收件人是誰,也不知道動機。

至於這宗疑似恐嚇案,與10日前宗親總會3樓發生的火警有無關係,是調查方向之一,分局長呼籲市民不要擔心,也毋須避開前往天后廟街。

