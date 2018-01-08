舊金山華埠Broadway街工程不斷延遲惹商戶不滿（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠近年頻頻施工，除了中央鐵路工程外，另一個正在Broadway街進行的道路美化工程，由於不斷延遲完工，亦令該區商戶非常不滿。

中午12時的午飯時間，原本是一間餐廳最繁忙最賺錢的時段之一，不過位於Stockton夾Broadway的悦利海鮮飯店，就只得”小貓三四隻”，老闆余先生（Sam Yu）表示，店外遲遲未完工的工程是最主要的原因。

余先生說：”工程2017年2月開始做，他們說4月中已經做好，但再延期，延至7月，7月又未做得好，延期到12月，現在到1月他們都未做得好。”

Broadway街由Broadway隧道至Columbus街一段路正進行道路改善工程，工程包括加闊十字路口的街角，鋪設新的斑馬線，保障行人安全，另外會在行人路上加裝街燈、座椅，並且更換成更寬闊，而且有標示的新候車亭等美化工程，市府網站的完工日期是2017年秋季。

就現場所見，Broadway街兩側工地處處工程車停在馬路上，雙向的行車線各剩一條，余先生指，加上施工所帶來的噪音及灰塵，嚴重影響商戶的生意。

他表示，在他店外的工地，已經重覆挖掘了三次，員工剛剛抹好桌面，轉個頭灰塵又覆滿桌上，因此余先生向市府要求施工期間每個月賠償2,000元。

余先生說：”人流問題、交通問題，很多問題都出現，這一條街的生意差不多個個都跌了近一半，已經很難生存，人們的感受又會怎樣呢？你經過塞車，人們還會想再來嗎？不是影響現在，是影響以後，人們的心態是去第二間食，如果第二間覺得好就會繼續去，那麼我就沒有客人了。”

負責工程的工務局回覆本台查詢時指，工程進度慢是因為做地底工程時遇上突發問題，例如是地底有輸電管及水管等，一不小心，會影響附近的供電供水，因此要非常小心，亦要重新計劃施工，為了趕在4月前完工，已經要求承建商每星期做足6日及每星期匯報進度。

局方表示，知道商戶的苦處，會一直聆聽並協助商戶，兩星期後會再與商戶會面，至於賠償問題，工務局表示，局方一直無設立賠償機制，請商戶與勞動及經濟發展局聯絡，商討這個問題。

工務局指，這些阻街的大型工程，預計會於2月頭完工，整個農曆新年會停工，過了年會開始後期工作，包括是鋪路面及安裝街燈，不會再阻街，整個工程會於4月完成。

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