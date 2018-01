舊金山華埠Broadway街工程不斷延遲惹商戶不滿（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠近年頻頻施工,除了中央鐵路工程外,另一個正在Broadway街進行的道路美化工程,由於不斷延遲完工,亦令該區商戶非常不滿。

中午12時的午飯時間,原本是一間餐廳最繁忙最賺錢的時段之一,不過位於Stockton夾Broadway的悦利海鮮飯店,就只得”小貓三四隻”,老闆余先生(Sam Yu)表示,店外遲遲未完工的工程是最主要的原因。

余先生說:”工程2017年2月開始做,他們說4月中已經做好,但再延期,延至7月,7月又未做得好,延期到12月,現在到1月他們都未做得好。”

Broadway街由Broadway隧道至Columbus街一段路正進行道路改善工程,工程包括加闊十字路口的街角,鋪設新的斑馬線,保障行人安全,另外會在行人路上加裝街燈、座椅,並且更換成更寬闊,而且有標示的新候車亭等美化工程,市府網站的完工日期是2017年秋季。

就現場所見,Broadway街兩側工地處處工程車停在馬路上,雙向的行車線各剩一條,余先生指,加上施工所帶來的噪音及灰塵,嚴重影響商戶的生意。

他表示,在他店外的工地,已經重覆挖掘了三次,員工剛剛抹好桌面,轉個頭灰塵又覆滿桌上,因此余先生向市府要求施工期間每個月賠償2,000元。

余先生說:”人流問題、交通問題,很多問題都出現,這一條街的生意差不多個個都跌了近一半,已經很難生存,人們的感受又會怎樣呢?你經過塞車,人們還會想再來嗎?不是影響現在,是影響以後,人們的心態是去第二間食,如果第二間覺得好就會繼續去,那麼我就沒有客人了。”

負責工程的工務局回覆本台查詢時指,工程進度慢是因為做地底工程時遇上突發問題,例如是地底有輸電管及水管等,一不小心,會影響附近的供電供水,因此要非常小心,亦要重新計劃施工,為了趕在4月前完工,已經要求承建商每星期做足6日及每星期匯報進度。

局方表示,知道商戶的苦處,會一直聆聽並協助商戶,兩星期後會再與商戶會面,至於賠償問題,工務局表示,局方一直無設立賠償機制,請商戶與勞動及經濟發展局聯絡,商討這個問題。

工務局指,這些阻街的大型工程,預計會於2月頭完工,整個農曆新年會停工,過了年會開始後期工作,包括是鋪路面及安裝街燈,不會再阻街,整個工程會於4月完成。

