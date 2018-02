舊金山華埠慶祝農曆新年 送雞迎狗氣氛熱鬧（視頻）

By

踏入農曆新年大年初一,舊金山華埠週五舉行一連串慶祝活動,送雞迎狗 十分熱鬧。

大年初一,舊金山華埠的慶祝新年活動一早就開始,打頭陣的是一班小朋友載歌載舞迎接狗年。

中華總商會表示,踏入新的一年,為了隆重其事,專門請人用了超過半年,打造一條長228呎的金龍,這條龍亦會參與下週六舉行的農曆新年大巡遊。

中華總商會主席陳傑民(Kitman Chan)說:”週六會在華埠遊街舞龍,龍是有很多燈,希望大家能夠出席遊行看看,這條新龍,象徵我們華埠的熱鬧,華埠的好運。”

大會安排青松觀的道士為金龍祈福,舊金山市長Mark Farrell及前市長布朗為金龍點睛。

在舞龍舞獅的帶領下,一行參加者由花園角遊行去到Kearny街,在新春佳節,當然少不了燒炮仗,象徵送舊迎新。



舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”今天很熱鬧,有很多人舞獅,有炮仗,好好玩,大家都在慶祝。”

圍觀市民梅女士說:”氣氛很濃厚,大家都穿著得很漂亮來,市參事個個都來。”

圍觀市民張女士亦說:”我覺得氣氛非常好,我沒想到華埠過年的氣氛這麼好,本來就是想隨便看一看,沒想到這麼熱鬧,所以我特別高興。”

花園角的慶活動完結後,三邑旅美總會館在華埠一間酒樓設宴80多席,慶祝新年。

今年是狗年,大家有什麼新年願望呢?

中國駐舊金山總領事羅林泉說:”我再一次跟大家拜年,祝大家身體健康,家庭幸福,萬事如意,恭喜發財,發大財!”

又有民選官員出席慶祝活動,舊金山市參事金貞妍(Jane Kim)說:”我很興奮,繼續工作,讓所有兒童都能入讀學前班,然後為家庭及長者建更多房屋。”

慶祝活動的重頭戲,農曆新年大遊行,將於下週六,即是24日舉行,大會邀請了國際知名影星楊紫瓊主持起步禮。

