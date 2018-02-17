舊金山華埠慶祝農曆新年 送雞迎狗氣氛熱鬧（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入農曆新年大年初一，舊金山華埠週五舉行一連串慶祝活動，送雞迎狗 十分熱鬧。

大年初一，舊金山華埠的慶祝新年活動一早就開始，打頭陣的是一班小朋友載歌載舞迎接狗年。

中華總商會表示，踏入新的一年，為了隆重其事，專門請人用了超過半年，打造一條長228呎的金龍，這條龍亦會參與下週六舉行的農曆新年大巡遊。

中華總商會主席陳傑民（Kitman Chan）說：”週六會在華埠遊街舞龍，龍是有很多燈，希望大家能夠出席遊行看看，這條新龍，象徵我們華埠的熱鬧，華埠的好運。”

大會安排青松觀的道士為金龍祈福，舊金山市長Mark Farrell及前市長布朗為金龍點睛。

在舞龍舞獅的帶領下，一行參加者由花園角遊行去到Kearny街，在新春佳節，當然少不了燒炮仗，象徵送舊迎新。



舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：”今天很熱鬧，有很多人舞獅，有炮仗，好好玩，大家都在慶祝。”

圍觀市民梅女士說：”氣氛很濃厚，大家都穿著得很漂亮來，市參事個個都來。”

圍觀市民張女士亦說：”我覺得氣氛非常好，我沒想到華埠過年的氣氛這麼好，本來就是想隨便看一看，沒想到這麼熱鬧，所以我特別高興。”

花園角的慶活動完結後，三邑旅美總會館在華埠一間酒樓設宴80多席，慶祝新年。

今年是狗年，大家有什麼新年願望呢？

中國駐舊金山總領事羅林泉說：”我再一次跟大家拜年，祝大家身體健康，家庭幸福，萬事如意，恭喜發財，發大財！”

又有民選官員出席慶祝活動，舊金山市參事金貞妍（Jane Kim）說：”我很興奮，繼續工作，讓所有兒童都能入讀學前班，然後為家庭及長者建更多房屋。”

慶祝活動的重頭戲，農曆新年大遊行，將於下週六，即是24日舉行，大會邀請了國際知名影星楊紫瓊主持起步禮。

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