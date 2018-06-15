舊金山華埠禁開大麻店法例或只適用兩年（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）早前提出過一項修訂案，禁止在華埠開大麻店，不過市府規劃委員會就建議追加一項條款，只是禁止開大麻店兩年，引起一些華裔民眾的不滿。

市府規劃委員會週四建議，只是禁止在華埠開大麻店兩年，原因是擔心起了先例，其它的社區會跟隨這種做法，又指永久禁止將會大幅減少大麻業的經濟發展。

另外表示，加設時間限制，可留空間給該社區重新考慮開大麻店的機會，也指為市府和華埠社區提供討論機會，澄清對大麻的誤解。

這個建議使一些華裔民眾非常不滿，他們覺得是一些本身支持提案的政府官員反口。

平等公義委員會成員黃偉生說：”這樣對我們不公平，為何要反口，選舉之前為何不作聲，對選舉後才出聲，分明是玩弄我們選民，所以我非常憤怒。”

至於最初發起提案的佩斯金就強調，他堅定支持永久禁止在華埠開大麻店，又說規劃委員會浪費時間。

佩斯金：”我不理他們建議甚麼，我有足夠票數支持通過提案，永久禁止在華埠開大麻店，所以無人需要擔心他們的建議，那些只是諮詢市參議會而已，即將上任的新市長都支持這個提案，因此大局已定，規劃委員會在浪費時間。”

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