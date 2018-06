舊金山華埠禁開大麻店法例或只適用兩年（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)早前提出過一項修訂案,禁止在華埠開大麻店,不過市府規劃委員會就建議追加一項條款,只是禁止開大麻店兩年,引起一些華裔民眾的不滿。

市府規劃委員會週四建議,只是禁止在華埠開大麻店兩年,原因是擔心起了先例,其它的社區會跟隨這種做法,又指永久禁止將會大幅減少大麻業的經濟發展。

另外表示,加設時間限制,可留空間給該社區重新考慮開大麻店的機會,也指為市府和華埠社區提供討論機會,澄清對大麻的誤解。

這個建議使一些華裔民眾非常不滿,他們覺得是一些本身支持提案的政府官員反口。

平等公義委員會成員黃偉生說:”這樣對我們不公平,為何要反口,選舉之前為何不作聲,對選舉後才出聲,分明是玩弄我們選民,所以我非常憤怒。”

至於最初發起提案的佩斯金就強調,他堅定支持永久禁止在華埠開大麻店,又說規劃委員會浪費時間。

佩斯金:”我不理他們建議甚麼,我有足夠票數支持通過提案,永久禁止在華埠開大麻店,所以無人需要擔心他們的建議,那些只是諮詢市參議會而已,即將上任的新市長都支持這個提案,因此大局已定,規劃委員會在浪費時間。”

