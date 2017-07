By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠的秉公總堂上週一被人刻意破壞,整個玻璃窗被人打破。

秉公總堂職員簡先生說:”當晚10時半有人打電話給May姐(總堂負責人),May姐第二天早上9時15分就打給我,叫我不要害怕,說總堂給人打破玻璃,說馬上就過來。”

案發在上週一晚約10時15分,一名亞裔男子用摺椅打破秉公總堂的玻璃窗,然後將整將摺椅掉進總堂內。

總堂底層的商戶東主聽到巨響,出來查看時發現滿地玻璃碎,並用黑色膠袋臨時封起碎了的玻璃窗,秉公總堂於翌日早上報警。

總堂發言人稱,警方正調查案件,並追緝一名懷疑涉案人士。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。