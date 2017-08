舊金山中華文化中心下週六舉行免費華埠音樂節

By

舊金山中華文化中心將在下星期六舉行全天免費的華埠音樂節,今年再把音樂節帶入華埠的小巷中。

中華文化中心在最近這幾年有一個走出社區的目標,今年走出中華文化中心,在希爾頓酒店的活動場所把音樂節選在天后廟街舉行。

舊金山中華文化中心執行主任鄧式美(Mabel Teng)說:”天后廟街有很多小商店,如果我們將音樂節帶到天后廟街,可以帶動天后廟街那裡的生意,特別是那裡的餐館,我們覺得這個建議都蠻不錯。”

表演的音樂節目,除了如粵劇的傳統項目之外,還有上海爵士、電子音樂、舞蹈等。

而除了音樂節目之外,還有5位藝術家設計的互動體驗活動,讓到場的民眾可以參加創作體驗。



舊金山中華文化基金會首席設計師曾瀟瀟說:”這是一個天后廟街大冒險的一個東西,它就像是一個遊戲,你去參加各個項目,然後就會解掉一些迷題,當你得到答案的時候,就可以得到一個神秘的小禮物。”

第8屆的華埠音樂節將在8月12日星期六,上午11點至下午5點,在天后廟街舉行,免費入場。

