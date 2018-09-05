舊金山華埠五洲洪門致公總堂新生代領導人亮相（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山華埠的五洲洪門致公總堂，9月1日慶祝成立170週年，洪門與中華民國國父孫中山有深厚的淵源，卻又經常被人質疑是否有黑道背景，本台一連兩集帶您揭開洪門致公堂的神秘面紗，為了170週年慶，來自各地的洪門分支組織，上週六齊聚舊金山，依循洪門傳統舉辦慶祝活動，不料卻牽扯出統獨路線之爭，而新生代的領導人也正式亮相，他是已故僑領梁毅（藝）之子梁國緯，他接受本台獨家專訪，談到致公堂未來的使命。

熱鬧的舞獅聲中，五洲洪門致公總堂慶祝170週年晚宴展開，台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟以及僑界領袖，加上洪門多個分支的代表共600多人，齊聚在舊金山華埠的新亞洲酒樓，共同為洪門慶祝。

台灣僑委會副委員長呂元榮說：”洪門不但是有歷史、有傳統，尤其看到在各地的洪門致公堂，對於支持自由民主，支持民主人權，在這個領域方面，他們具有非常高的道德標準，我想這一份非常真摯自然的情感，在我們僑社裡頭，是我們僑社非常重要的安定力量。”

晚宴的一個亮點是致公堂新生代領導人亮相，他是已故僑領梁毅（藝）的兒子梁國緯，他將和現任會長黃煜錚共同擔任會長的職務。

五洲洪門致公總堂新任共同會長梁國緯說：”任務和目標總是要看我們怎麼樣能幫助社區，讓大家團結，看看我們怎麼為城市做出貢獻，怎麼把事情做好，讓這裡更安全，還有怎麼樣來幫助兒童。”

梁國緯在家人陪同下出席週年晚宴，他接受本台獨家專訪時說，自己還在摸索，要如何帶領致公堂走出新頁，他個人更有一個重要的目標，就是延續父親梁毅(藝)的夢想。

梁國緯說：”這也是我個人的目標和計畫，就是延續我父親的夢想，他的夢想就是，他生前常常提到，如果幫不了人有甚麼用？所以這也是我要做的，既然他已經不在世上，我希望我能實現他所想要的。”

一向堅持傳統的五洲洪門致公總堂，上週六安排了一整天的儀式，做為170週年慶會，首先中午在致公堂前舉行瑞獅點睛儀式，接著在熱鬧的鑼鼓聲中，洪門各地的代表與出席活動的貴賓，共同在致公堂內祭祖。

所有的儀式都依循傳統上香、敬獻供品、敬酒，最後還鳴放鞭炮。

祭祖儀式結束後，五洲洪門致公總堂會長黃煜錚夫婦、台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟等率眾人在華埠街頭巡遊，一路步行到中華文化中心，舉辦170週年慶剪綵儀式和開幕典禮。

由於黃煜錚身體欠佳，副會長陳夏儀轉述他對會員的期許。

陳夏儀說：”我五洲洪門致公總堂的昆仲，乃以忠義仁愛為標準，同心同德，合力一致，相互惕勵，相敬相親，並盡我們的國民義務，而對國家社會，我們也應該抱有和平、繁榮、安定的殷切期盼*。”

這次洪門致公堂170週年慶，原本向全球多個洪門分支發出邀請函共襄盛舉，來自美國夏威夷、洛杉磯、拉斯維加斯，還有南美洲巴西，以及香港和台灣都有代表與會。

中華民族致公黨主席陳柏光說：”希望藉由這次的慶典，我們會追隨洪門致公人的先進，長輩們的腳步，繼續傳承及發揚洪門忠義的精神，就是為國家盡大忠，為民族盡大義的精神。”

來自香港的代表KK Chen說：”我自己爺爺本身年輕的時候已經在舊金山生活過，後期離開之後輾轉在香港定居，這次一些叔伯講到爺爺以前的日子，令到我自己懷念，也很開心能參與。”

不過在洪門的團體照當中，缺了來自中國大陸的代表，致公堂原有發邀請函，但人沒有到，也也意外透露出洪門內部統獨路線的爭議。

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說：”（記者：是不是有政治因素？）隨時有的，現在他們認為，他們常常說要統一，但是統一問題不是三言兩語就說得完的，統一要看現在的政權，他日日都一黨專政，如果沒有原則就談統一，在那樣統一之下，相信不是一件好事。”

由於洪門與中華民國國父孫中山有深厚的淵源，在革命中又犧牲許多兄弟，這面青天白日滿地紅旗，100多年來一直在致公堂飄揚著，要談統獨問題，勢必會衝擊到洪門的基本信念。

下集們會為您介紹洪門的歷史，並揭開洪門的神秘面紗。

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