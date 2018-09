舊金山華埠五洲洪門致公總堂新生代領導人亮相（視頻）

By

位於舊金山華埠的五洲洪門致公總堂,9月1日慶祝成立170週年,洪門與中華民國國父孫中山有深厚的淵源,卻又經常被人質疑是否有黑道背景,本台一連兩集帶您揭開洪門致公堂的神秘面紗,為了170週年慶,來自各地的洪門分支組織,上週六齊聚舊金山,依循洪門傳統舉辦慶祝活動,不料卻牽扯出統獨路線之爭,而新生代的領導人也正式亮相,他是已故僑領梁毅(藝)之子梁國緯,他接受本台獨家專訪,談到致公堂未來的使命。

熱鬧的舞獅聲中,五洲洪門致公總堂慶祝170週年晚宴展開,台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟以及僑界領袖,加上洪門多個分支的代表共600多人,齊聚在舊金山華埠的新亞洲酒樓,共同為洪門慶祝。

台灣僑委會副委員長呂元榮說:”洪門不但是有歷史、有傳統,尤其看到在各地的洪門致公堂,對於支持自由民主,支持民主人權,在這個領域方面,他們具有非常高的道德標準,我想這一份非常真摯自然的情感,在我們僑社裡頭,是我們僑社非常重要的安定力量。”

晚宴的一個亮點是致公堂新生代領導人亮相,他是已故僑領梁毅(藝)的兒子梁國緯,他將和現任會長黃煜錚共同擔任會長的職務。

五洲洪門致公總堂新任共同會長梁國緯說:”任務和目標總是要看我們怎麼樣能幫助社區,讓大家團結,看看我們怎麼為城市做出貢獻,怎麼把事情做好,讓這裡更安全,還有怎麼樣來幫助兒童。”

梁國緯在家人陪同下出席週年晚宴,他接受本台獨家專訪時說,自己還在摸索,要如何帶領致公堂走出新頁,他個人更有一個重要的目標,就是延續父親梁毅(藝)的夢想。

梁國緯說:”這也是我個人的目標和計畫,就是延續我父親的夢想,他的夢想就是,他生前常常提到,如果幫不了人有甚麼用?所以這也是我要做的,既然他已經不在世上,我希望我能實現他所想要的。”

一向堅持傳統的五洲洪門致公總堂,上週六安排了一整天的儀式,做為170週年慶會,首先中午在致公堂前舉行瑞獅點睛儀式,接著在熱鬧的鑼鼓聲中,洪門各地的代表與出席活動的貴賓,共同在致公堂內祭祖。

所有的儀式都依循傳統上香、敬獻供品、敬酒,最後還鳴放鞭炮。

祭祖儀式結束後,五洲洪門致公總堂會長黃煜錚夫婦、台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟等率眾人在華埠街頭巡遊,一路步行到中華文化中心,舉辦170週年慶剪綵儀式和開幕典禮。

由於黃煜錚身體欠佳,副會長陳夏儀轉述他對會員的期許。

陳夏儀說:”我五洲洪門致公總堂的昆仲,乃以忠義仁愛為標準,同心同德,合力一致,相互惕勵,相敬相親,並盡我們的國民義務,而對國家社會,我們也應該抱有和平、繁榮、安定的殷切期盼*。”

這次洪門致公堂170週年慶,原本向全球多個洪門分支發出邀請函共襄盛舉,來自美國夏威夷、洛杉磯、拉斯維加斯,還有南美洲巴西,以及香港和台灣都有代表與會。

中華民族致公黨主席陳柏光說:”希望藉由這次的慶典,我們會追隨洪門致公人的先進,長輩們的腳步,繼續傳承及發揚洪門忠義的精神,就是為國家盡大忠,為民族盡大義的精神。”

來自香港的代表KK Chen說:”我自己爺爺本身年輕的時候已經在舊金山生活過,後期離開之後輾轉在香港定居,這次一些叔伯講到爺爺以前的日子,令到我自己懷念,也很開心能參與。”

不過在洪門的團體照當中,缺了來自中國大陸的代表,致公堂原有發邀請函,但人沒有到,也也意外透露出洪門內部統獨路線的爭議。

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說:”(記者:是不是有政治因素?)隨時有的,現在他們認為,他們常常說要統一,但是統一問題不是三言兩語就說得完的,統一要看現在的政權,他日日都一黨專政,如果沒有原則就談統一,在那樣統一之下,相信不是一件好事。”

由於洪門與中華民國國父孫中山有深厚的淵源,在革命中又犧牲許多兄弟,這面青天白日滿地紅旗,100多年來一直在致公堂飄揚著,要談統獨問題,勢必會衝擊到洪門的基本信念。

下集們會為您介紹洪門的歷史,並揭開洪門的神秘面紗。

