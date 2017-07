By

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據一份最新評估舊金山中央地鐵工程的進度報告指出,基於交通局及承建商之間的問題,中央地鐵工程可能延期10個月才完成。

舊金山觀察家報引述一份對工程的評估報告指出,鐵路的最終完工日期,估計會由原定的2018年12月26日,延後至2019年11月14日。

鐵路工程的總工程師證實,基於交通局及承建商在工作時間表上的分歧,工程有可能延期完工。

報導指,承建商曾投訴交通局突然改動一些工程的設計,引響工程進度,而交通局就指是因為承建商遲交報告。

總工程師指,雖然很難追回10個月的進度,但團隊正在努力嘗試。

