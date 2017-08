By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中央地鐵工程預計比原定時間延遲10個月才完成,商戶近日做生意時又再遇到難題。

Stockton街商戶表示,為了方便做生意,中央地鐵的總工程師曾答應允許商戶在店鋪對開的馬路上落貨。

不過Stockon街一間香港時裝,7月底正正因為在店外上落貨,被抄牌人員開罰單,過程前後歷時不到一分鐘。

抄牌人員就指,泊車、抄牌這方面的工作是他管轄的範圍,其他人的話沒有認受性。

更多新聞:

單車黨舊金山華埠搞事 警方呼籲長者小心(視頻)

舊金山華埠再有單車黨搞事 圖闖入安老自助處(視頻)

舊金山華埠現單車黨 光天化日強搶女子手機

舊金山華埠商戶受露宿者滋擾 抱怨警方未即時跟進(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。