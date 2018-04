By

【KTSF 】

週一凌晨舊金山發生汽車撞入民居事故。

根據本地4號電視台的報道,週一凌晨2點14分,舊金山警方接報,在第37大道2800號路段,有一輛汽車撞入一間民宅。

當警方到達現場時,車上只有一名乘客,司機不知所踪。

該名乘客受傷,已送往醫院救治,無生命危險。

被撞的民宅受到損壞,在樓宇檢查員檢查房屋後,將會將涉案車輛拖走,警方正在找尋涉案司機的下落。

