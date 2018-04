舊金山公共停車場汽車盜竊案下滑（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的汽車盜竊案除了發生在街道上,原來在市府營運的公共停車場一樣嚴重,交通局3月起開始推出新措施,打擊這些罪案,局方表示,在推行的短短個多月,已經見到成效。

舊金山一共有22個停車場由交通局管理,在Stockton隧道口,俗稱”龍洞口”旁的停車場,由於鄰近聯合廣場及華埠,吸引不少遊客及市民使用,同時亦是汽車爆竊案的黑點之一。

市長麥法恩指,過去一年,這個停車場每個月平均有35宗汽車爆竊案,最高峰的一個月有62宗。

市長麥法恩說:”在舊金山泊車不應該是一場賭博,汽車盜竊案影響遊客,影響在此工作的人,更重要的是影響舊金山居民。”

交通局在3月起開始在市內的停車場進行改善工程,包括在停車場出入口加設圍欄,禁止閒雜人等出入,在停車場的每一層加設”精明泊車”,防止汽車爆竊案的標語,調亮燈光,並增設56個高清攝錄機。

局方指,新增設施很快見到成效,今年1月,這個停車場發生了44宗汽車爆竊案,設施在3月啟用後,大幅減少至9宗,而4月至今,暫未有汽車爆竊案的報告。

舊金山交通局局長Ed Reskin說:”我們並非在此宣布勝利,你們見到在我們背後,是寫有”精明泊車”的告示,而不是任務完成的告示,因此仍有很多工作要做。”

舊金山警察局自去年底加倍巡警數量,並設立打擊財物盜竊案的專案小組,今年頭3個月的汽車爆竊案,比去年同期減少17%。

警方指,已經安排巡警,每日巡查”龍洞口”這個停車場。

舊金山中央警局分局長葉培恩說:”警員會行上停車場,因為這裏有很多樓梯、升降機以及很多隱藏點,警方會巡查這些地方,除此之外,警員會與停車場的保安合作,以前一些露宿者會躲在某個地方,我們合作不讓他們再靠近停車場。”

市府早前撥出超過3,000萬元,給交通局3年時間去改善轄下22個停車場,目前已經完成6個,會在2020年前完成餘下的改善工程。

