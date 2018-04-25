舊金山公共停車場汽車盜竊案下滑（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的汽車盜竊案除了發生在街道上，原來在市府營運的公共停車場一樣嚴重，交通局3月起開始推出新措施，打擊這些罪案，局方表示，在推行的短短個多月，已經見到成效。

舊金山一共有22個停車場由交通局管理，在Stockton隧道口，俗稱”龍洞口”旁的停車場，由於鄰近聯合廣場及華埠，吸引不少遊客及市民使用，同時亦是汽車爆竊案的黑點之一。

市長麥法恩指，過去一年，這個停車場每個月平均有35宗汽車爆竊案，最高峰的一個月有62宗。

市長麥法恩說：”在舊金山泊車不應該是一場賭博，汽車盜竊案影響遊客，影響在此工作的人，更重要的是影響舊金山居民。”

交通局在3月起開始在市內的停車場進行改善工程，包括在停車場出入口加設圍欄，禁止閒雜人等出入，在停車場的每一層加設”精明泊車”，防止汽車爆竊案的標語，調亮燈光，並增設56個高清攝錄機。

局方指，新增設施很快見到成效，今年1月，這個停車場發生了44宗汽車爆竊案，設施在3月啟用後,大幅減少至9宗，而4月至今，暫未有汽車爆竊案的報告。

舊金山交通局局長Ed Reskin說：”我們並非在此宣布勝利，你們見到在我們背後，是寫有”精明泊車”的告示，而不是任務完成的告示，因此仍有很多工作要做。”

舊金山警察局自去年底加倍巡警數量，並設立打擊財物盜竊案的專案小組，今年頭3個月的汽車爆竊案，比去年同期減少17%。

警方指，已經安排巡警，每日巡查”龍洞口”這個停車場。

舊金山中央警局分局長葉培恩說：”警員會行上停車場，因為這裏有很多樓梯、升降機以及很多隱藏點，警方會巡查這些地方，除此之外，警員會與停車場的保安合作，以前一些露宿者會躲在某個地方，我們合作不讓他們再靠近停車場。”

市府早前撥出超過3,000萬元，給交通局3年時間去改善轄下22個停車場，目前已經完成6個，會在2020年前完成餘下的改善工程。

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