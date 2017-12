By

舊金山的汽車盜竊案今年頭10個月和去年同時間相比,增加26%。

直至今年10月底,舊金山總共發生25,617宗汽車爆竊案 ,警方雖然增加 150名警員,但汽車盜竊案沒有下降,反而在10月還增加到2,816宗。

警方週四表示,這並不代表增加巡警的策略無效,警方補充今年4月到9月之間,有140人因為涉嫌汽車盜竊被捕,但是警方也相信有一些專門進行汽車盜竊的人或團伙仍在犯案。

警方也提醒民眾財不可露眼,不要把財物留在車內 可以被人看到的地方。

