舊金山Candlestick Park推出可負擔公寓 月租1085元起

【郭柟報導 KTSF】

舊金山Candlestick Park附近推出全新可負擔公寓,提供23個一至三房的出租單位,現正接受申請。

Alice Griffith 第三期公寓,地點在Arelious Walker Drive 2500號,位於以前淘金者大球場附近。公寓不准吸煙,設有15個泊車位,建築物獲綠化設計獎項LEED,未來在附近將會興建商場。

單房月租是1085元、兩房是1205元、三房是1311元。

二人入住的年收入不得超過46,150元、三人不得超過51,900元、四人則不可以超過57,650元。

截止申請日期是下星期五,12月22日的下午5時。

抽籤日期是明年1月18日早上10時,地點在Carroll Avenue 1751號的Dr. George W. Davis Senior Center,不過申請人不須親自到場,可以上網查看抽籤結果。

想索取申請表格可以按這裡,如果想上網申請可以按這裡。

