By

【KTSF】

一列Caltrain火車週一早上在舊金山的路軌撞死一個人。

事發現場是舊金山Dogpatch社區22街Caltrain火車站以南的路軌,早上7點50分左右,一列北行的火車到站之前,撞倒一名在火車軌道上的人,死者身分未明。

Caltrain發言人指出,事發的地點不應該有人進入,目前未知死者為何會走上路軌。

當時火車上約有500名乘客,沒有乘客受傷,事故一度影響南北行方向的列車服務。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。