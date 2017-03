By

舊金山Russian Hill週日發生一宗纜車撞傷人意外,一名九旬老翁在行人過馬路區過馬路時,被纜車撞倒,送院搶救後不治。

事發於下午3時10分左右,93歲老翁當時在Filbert街夾Mason街的行人過馬路區過馬路,一列南行的Powell/Mason線纜車撞上老翁,致他跌倒地上,嚴重受傷,送院搶救後不治。

事發後,纜車服務一度中斷逾一小時,至4時半才恢復行車。

