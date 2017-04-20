舊金山纜車司機涉偷車費被捕 每天私吞數百元

【KTSF 黃恩光報導】
一名舊金山纜車司機涉嫌偷取現金車費而被警方拘捕，他面對侵吞公款的嚴重罪名，週四提堂時否認控罪。
舊金山地檢處表示，61歲Napa縣居民Albert Williams是舊金山交通局的纜車司機，他週三開工時在北岸區Bay夾Taylor街的轉車處被捕。
地檢處指出，Williams作為纜車司機，負責向乘客收現金車費，然後發出收據，工作每一更之後，必須交出所有收到的車費
地檢處表示，Williams使用多種計謀，隱瞞他所收取的車費，每月私吞數以百元計公款。
舊金山交通局的核數報告發現有錢不見了，調查之後發現被告有問題。
交通局發表聲明表示，會加強監管現金車費，以及探討長遠方案，包括考慮取消使用現金作為乘坐纜車的付款方法。
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