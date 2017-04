舊金山纜車司機涉偷車費被捕 每天私吞數百元

By

一名舊金山纜車司機涉嫌偷取現金車費而被警方拘捕,他面對侵吞公款的嚴重罪名,週四提堂時否認控罪。

舊金山地檢處表示,61歲Napa縣居民Albert Williams是舊金山交通局的纜車司機,他週三開工時在北岸區Bay夾Taylor街的轉車處被捕。

地檢處指出,Williams作為纜車司機,負責向乘客收現金車費,然後發出收據,工作每一更之後,必須交出所有收到的車費

地檢處表示,Williams使用多種計謀,隱瞞他所收取的車費,每月私吞數以百元計公款。

舊金山交通局的核數報告發現有錢不見了,調查之後發現被告有問題。

交通局發表聲明表示,會加強監管現金車費,以及探討長遠方案,包括考慮取消使用現金作為乘坐纜車的付款方法。

