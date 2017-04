華裔工人被起重機壓死 舊金山建材公司遭罰款（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山灣景區去年年底發生致命工業意外,一家華裔經營的建築材料公司的起重機反轉,壓死一名華裔員工,加州職業及安全局週一宣布該公司違反多項工業安全條例,罰款6萬多元。

去年11月21號,位於Marin街1320號的好景建築材料公司,58歲員工Ruan Qiang在斜坡駕駛起重機倒後上斜坡時,起重機跌出斜坡反轉,員工跳出起重機想逃生時,被5噸重的起重機壓死。

加州職業安全局調查後,指出僱主違反多項安全條例,包括沒有為員工提供操作起重機足夠的安全訓練,以及沒有在工業用的斜坡旁邊加設最少8吋高的圍欄,防止起重機滑出斜坡。

職業安全局也指出,僱主應該訓練員工佩戴好安全帶,在起重機翻側時留在座位,好景建築材料公司必須繳交62,320元罰款。

