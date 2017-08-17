新李小龍電影將全美公映 李小龍出生醫院獲贈牌匾（視頻）

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【陳嘉琪報導】

一套以表揚李小龍過去對武術貢獻為主題的電影即將於全美公映，電影製作團隊週三前往舊金山華埠，為李小龍出生的醫院送上紀念牌匾。

一代武打巨星李小龍1940年在華埠的東華醫院出生，因此電影”Birth of the Dragon”製作團隊，以及電影中飾演李小龍的香港演員伍允龍，週三來到東華醫院，為院方送上紀念李小龍的牌匾。

電影導演表示，電影的背景設在1960年，主要透過重現當年李小龍與另一名功夫大師黃澤民之間對決，來講述這場決鬥如何影響李小龍創立截拳道，希望以一個現代的感覺，呈現一段歷史，當中亦有在華埠及金門大橋附近取景。

電影導演George Nolfi說：”本片不講李小龍的生平，而是講述那瞬間和那場決鬥，如何改變李小龍及黃澤民，最終造就截拳道的誕生。”

主角伍允龍在現場表演詠春中的”癡手”，在美國長大，自小習武的他表示，今次是他第一次在美國拍電影，知道自己有機會扮演李小龍，實在是又驚又喜，李小龍是他的偶像，但又怕自己未能詮釋一個大眾都接受的李小龍。

因此在電影開拍前，伍允龍將李小龍的作品重新看一遍，學習他的神態、咬字等，又特地探訪多個與李小龍合作過的前輩，希望從中多認識李小龍。

他表示自己並不是模仿李小龍，而是用李小龍的身份生活了3個月。

伍允龍說：”每個人心目中都有個李小龍，太多人認識他，太多他的作品流傳，要怎樣演繹呢？你要明白他那種精神，不要想去模仿他，你是要加插他的精神，他那時候的情況，經歷又是怎樣？再想如果要演這個人應該怎樣演？就自然去做。”

這部電影以英語為主，暫未有中文名，定於8月25日在全美上演。

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