新李小龍電影將全美公映 李小龍出生醫院獲贈牌匾（視頻）

【陳嘉琪報導】

一套以表揚李小龍過去對武術貢獻為主題的電影即將於全美公映,電影製作團隊週三前往舊金山華埠,為李小龍出生的醫院送上紀念牌匾。

一代武打巨星李小龍1940年在華埠的東華醫院出生,因此電影”Birth of the Dragon”製作團隊,以及電影中飾演李小龍的香港演員伍允龍,週三來到東華醫院,為院方送上紀念李小龍的牌匾。

電影導演表示,電影的背景設在1960年,主要透過重現當年李小龍與另一名功夫大師黃澤民之間對決,來講述這場決鬥如何影響李小龍創立截拳道,希望以一個現代的感覺,呈現一段歷史,當中亦有在華埠及金門大橋附近取景。

電影導演George Nolfi說:”本片不講李小龍的生平,而是講述那瞬間和那場決鬥,如何改變李小龍及黃澤民,最終造就截拳道的誕生。”

主角伍允龍在現場表演詠春中的”癡手”,在美國長大,自小習武的他表示,今次是他第一次在美國拍電影,知道自己有機會扮演李小龍,實在是又驚又喜,李小龍是他的偶像,但又怕自己未能詮釋一個大眾都接受的李小龍。

因此在電影開拍前,伍允龍將李小龍的作品重新看一遍,學習他的神態、咬字等,又特地探訪多個與李小龍合作過的前輩,希望從中多認識李小龍。

他表示自己並不是模仿李小龍,而是用李小龍的身份生活了3個月。

伍允龍說:”每個人心目中都有個李小龍,太多人認識他,太多他的作品流傳,要怎樣演繹呢?你要明白他那種精神,不要想去模仿他,你是要加插他的精神,他那時候的情況,經歷又是怎樣?再想如果要演這個人應該怎樣演?就自然去做。”

這部電影以英語為主,暫未有中文名,定於8月25日在全美上演。

