【KTSF】

3名少年週二早上在舊金山Mission區,用玩具槍向一輛Muni巴士和女巴士司機射油彩彈,之後逃去無蹤。

事發於早上10時左右,36歲女司機當時把巴士停在Cesar Chavez街夾Mission街。

3名少年被指走近巴士,再用玩具槍向巴士車頭射油彩彈。

女司機下車後,少年立即四散,但其中一人轉頭再射出數槍,她身上中了多發油彩彈。

女司機再事故中沒有受傷,警方也尚未拘捕任何人。

版權所有,不得轉載。