【KTSF 陳嘉琪報導】

眾多華人聚居的舊金山Portola區,週二發生一宗汽車撞傷途人後,不顧而去的事件,警方呼籲公眾提供線索。

警方表示,週二下午5時半,一名12歲的非洲裔男童,在Cambridge街第一個路段橫過馬路時,被一輛汽車撞倒。

男童受傷送院,他沒有生命危險。

警方指,涉案司機是一名年約25至30歲的拉美裔男子,他事後不顧而去。

有案件資料的市民,可致電 (415) 575-4444與警方聯絡。

