By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區週一發生的致命槍擊案,法醫處證實15歲死者是Daly City居民Reajohn Jackson,和死者乘坐同一輛汽車的16歲乘客沒有受傷。

警方向該乘客調查案發經過,警方表示週一中午12點左右,15歲的Jackson駕駛一輛白色Pontiac汽車,經過介乎Kirkham和Lawton街的日落大道時,有人從另一輛汽車向他開槍。

子彈擊中死者駕駛的車,死者身中一槍,送到醫院之後傷重不治。

警方相信,匪徒是針對死者開槍,而不是隨機開槍。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。